Не успели. В Омской области подрядчика оштрафовали за долгое благоустройство

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
В Омской области руководителя подрядной организации привлекли к ответственности за срыв муниципального контракта. Прокуратура Полтавского района провела проверку и выявила нарушения в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.
В мае 2023 года между администрацией Новоильиновского сельского поселения и ООО «СПК „Стройинвестпроект“ был заключен контракт на сумму более 2,6 млн рублей. Подрядчику должен был обустроить прилегающие территории к „Аллее культуры“ в селе Новоильиновка. Однако работы не были завершены в установленный срок — до 25 июня 2023 года.
Прокуратура направила представление руководителю подрядной организации с требованием устранить нарушения и ускорить выполнение работ. В результате, по постановлению прокурора, подрядчика оштрафовали на 133 тысячи рублей за неисполнение обязательств по контракту.
Сейчас, как уточнили в прокуратуре, объект уже введен в эксплуатацию.
Ранее Город55 сообщал о переносе сроков ремонта школы в Исилькуле. Подрядчик не успевал сдать ее к 31 октября и попросил дополнительное время до 20 декабря.