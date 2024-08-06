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Не успели. В Омской области подрядчика оштрафовали за долгое благоустройство

6 августа 2024, 04:10
Фото: 1MI
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В Омской области подрядчик заплатит 133 тысячи за срыв сроков благоустройства

В селе Новоильиновка должны были обустроить парк возле «Аллеи культуры» до 25 июня. Однако с работами затянули, и руководству подрядной организации пришлось выплатить штраф.

В Омской области руководителя подрядной организации привлекли к ответственности за срыв муниципального контракта. Прокуратура Полтавского района провела проверку и выявила нарушения в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.

В мае 2023 года между администрацией Новоильиновского сельского поселения и ООО «СПК „Стройинвестпроект“ был заключен контракт на сумму более 2,6 млн рублей. Подрядчику должен был обустроить прилегающие территории к „Аллее культуры“ в селе Новоильиновка. Однако работы не были завершены в установленный срок — до 25 июня 2023 года.

Прокуратура направила представление руководителю подрядной организации с требованием устранить нарушения и ускорить выполнение работ. В результате, по постановлению прокурора, подрядчика оштрафовали на 133 тысячи рублей за неисполнение обязательств по контракту.

Сейчас, как уточнили в прокуратуре, объект уже введен в эксплуатацию.

Ранее Город55 сообщал о переносе сроков ремонта школы в Исилькуле. Подрядчик не успевал сдать ее к 31 октября и попросил дополнительное время до 20 декабря.

В Исилькуле сдвинули сроки строительства проблемной школы по просьбе подрядчика
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#Общество#Омск#Благоустройство#Омская область#Прокуратура#Нарушения#Подрядчик#Новости#Полтавский район#Проверки#Срыв сроков
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