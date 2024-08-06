Не успели. В Омской области подрядчика оштрафовали за долгое благоустройство

В мае 2023 года между администрацией Новоильиновского сельского поселения и ООО «СПК „Стройинвестпроект“ был заключен контракт на сумму более 2,6 млн рублей. Подрядчику должен был обустроить прилегающие территории к „Аллее культуры“ в селе Новоильиновка. Однако работы не были завершены в установленный срок — до 25 июня 2023 года.