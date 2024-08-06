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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

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Не удалось спасти. Омичка убила мужа ножом после пьяной ссоры

6 августа 2024, 13:06
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

В Омске женщина убила мужа после пьяной ссоры

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти 58-летнего омича, оказалось, что его убила собственная жена.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека), после смерти 58-летнего мужчины.

В ходе проверки выяснилось, что к гибели омича причастна его 55-летняя жена. 4 августа супруги вместе выпивали, между ними произошла ссора. В результате женщина пырнула мужа ножом, а когда поняла, что сделала, начала оказывать первую помощь и попросила соседей вызвать скорую. Мужчину спасти не удалось.

Сейчас расследование по делу продолжается, правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Следственный комитет#Ножевое ранение#Убийство#Следком#Следователи#Новости#Удар ножом#Нож#Убил#Убийца#Ножевые ранения
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