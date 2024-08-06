Не удалось спасти. Омичка убила мужа ножом после пьяной ссоры

В ходе проверки выяснилось, что к гибели омича причастна его 55-летняя жена. 4 августа супруги вместе выпивали, между ними произошла ссора. В результате женщина пырнула мужа ножом, а когда поняла, что сделала, начала оказывать первую помощь и попросила соседей вызвать скорую. Мужчину спасти не удалось.