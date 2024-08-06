Не удалось спасти. Омичка убила мужа ножом после пьяной ссоры

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека), после смерти 58-летнего мужчины.
В ходе проверки выяснилось, что к гибели омича причастна его 55-летняя жена. 4 августа супруги вместе выпивали, между ними произошла ссора. В результате женщина пырнула мужа ножом, а когда поняла, что сделала, начала оказывать первую помощь и попросила соседей вызвать скорую. Мужчину спасти не удалось.
Сейчас расследование по делу продолжается, правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.