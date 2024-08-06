Нарколог заявил, что алкоголь не помогает справиться с ОРВИ

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Он пояснил, что это заблуждение. ОРВИ — это острая респираторная вирусная инфекция, и употребление алкоголя не поможет избавиться от нее. Более того, вред, который алкоголь нанесет организму, будет гораздо значительнее, чем лечение другими методами, пишет amic.ru.
Масякин также отметил, что в XVIII веке болезни лечили кровопусканием, но это не значит, что нужно возвращаться к таким методам. Сейчас есть эффективные препараты, которые помогут человеку выздороветь быстрее и лучше.
В заключение специалист подчеркнул, что алкоголь при болезнях категорически противопоказан.