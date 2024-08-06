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Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Нарколог заявил, что алкоголь не помогает справиться с ОРВИ

6 августа 2024, 17:07
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин развеял миф о том, что ОРВИ можно вылечить алкоголем. Его слова передает РИА Новости.

Он пояснил, что это заблуждение. ОРВИ — это острая респираторная вирусная инфекция, и употребление алкоголя не поможет избавиться от нее. Более того, вред, который алкоголь нанесет организму, будет гораздо значительнее, чем лечение другими методами, пишет amic.ru.

Масякин также отметил, что в XVIII веке болезни лечили кровопусканием, но это не значит, что нужно возвращаться к таким методам. Сейчас есть эффективные препараты, которые помогут человеку выздороветь быстрее и лучше.

В заключение специалист подчеркнул, что алкоголь при болезнях категорически противопоказан.

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