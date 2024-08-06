На контроле прокуратуры. Из-за водителя автобуса омская пенсионерка сломала руку

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Омская прокуратура проследит за ходом проверки ДТП с автобусом, в котором пострадала пенсионерка.
Предварительно установлено, что из-за водителя автобуса, следующего по маршруту №72 («Сады Ивушка — Поселок Чкаловский»), 69-летняя пассажирка упала и сломала руку, инцидент произошел на остановке «По требованию».
После окончания проверки правоохранители дадут оценку действиям водителя, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.