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Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Омская пенсионерка сломала руку из-за водителя автобуса

На контроле прокуратуры. Из-за водителя автобуса омская пенсионерка сломала руку

6 августа 2024, 14:09
Фото: 1MI

Омская пенсионерка сломала руку из-за водителя автобуса

Неприятный инцидент случился сегодня на остановке «По требованию» в Октябрьском округе, пожилая омичка сломала руку по вине водителя автобуса.

Омская прокуратура проследит за ходом проверки ДТП с автобусом, в котором пострадала пенсионерка.

Предварительно установлено, что из-за водителя автобуса, следующего по маршруту №72 («Сады Ивушка — Поселок Чкаловский»), 69-летняя пассажирка упала и сломала руку, инцидент произошел на остановке «По требованию».

После окончания проверки правоохранители дадут оценку действиям водителя, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

312 пострадавших и 17 погибших. За июль в Омской области произошло более двухсот ДТП
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#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#Новости
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