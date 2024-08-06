gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

Комфорт и выгода. Эксперт рассказала, почему стоит запланировать отдых на осень

Комфорт и выгода. Эксперт рассказала, почему стоит запланировать отдых на осень

6 августа 2024, 08:41
Фото: 1MI
Основатель турагентства «99евро» Татьяна Сапронова рассказала о «плюсах» планирования отпуска на осень, одни из них — доступные цены, уединение и отсутствие акклиматизации.

Основатель турагентства «99евро» Татьяна Сапронова рассказала, почему стоит запланировать отпуск на осень. По мнению эксперта, на это есть несколько весомых причин.

Причина 1. Раннее бронирование и план поездки

Сегодня выигрывают те путешественники, которые планируют свой отдых заранее. Чем раньше туристы купят билеты на самолет, забронируют гостиницу и составят интересующий маршрут, тем больше средств и нервов удастся сэкономить. При таком подходе отдых получится спокойным, не скомканным и полным впечатлений.

«Раннее бронирование — тоже очевидный плюс. Конечно, „страшилок“ в интернете про форс-мажор, санкции и т. п. достаточно, но минимизировать риски помогут проверенные турагентства и туроператоры. В этом случае путешественник получает определенные гарантии, а также значительную экономию. Многим дальновидным туристам удается отдохнуть в топовых отелях с приличной скидкой исключительно благодаря раннему бронированию», — передает слова эксперта RuNews24.ru.

Татьяна Сапронова также отнесла к «плюсам» возможность найти рейсы с комфортными стыковками, что будет особенно удобно семьям с детьми или путешественникам не из крупных городов, и вариативность в выборе отелей.

Фото: 1MI

Причина 2. Отсутствие акклиматизации, меньше отдыхающих

Летом на популярных курортах очень сложно найти уединенные или малолюдные места. Картина меняется лишь с приходом осени: дети и студенты начинают учебный год и пляжи пустеют.

Кроме того, когда путешествие происходит из зимы в лето, организму нужно время, чтобы адаптироваться и привыкнуть к новому климату. Осенью же никакого стресса нет, так как низких температур еще не было. Отдых в это время года — больше спокойствия, размеренности и тишины.

иллюстрацияиллюстрация
иллюстрация
Фото: Изображение Midjourney

Причина 3. Большой выбор стран и направлений

Осенью есть возможность сделать выбор из множества вариантов. Если хочется моря и тепла, стоит отдать предпочтение российским курортам. Также можно рассмотреть комбинированный отдых горы+море, Турцию, где уже нет палящей изнуряющей жары, отели Египта и Эмиратов.

«Если есть сомнения, а также сложности в планировании тура, помогут рекомендации проверенного турагентства. Лучше не искать на просторах интернета пусть приятные по цене, но непроверенные варианты отдыха. Тогда правильный подход к планированию отдыха сделает его максимально интересным, в рамках намеченного бюджета и без лишних разочарований», — заключила Татьяна Сапронова.
Свобода или ограничение? Почему отдых по системе all inclusive может подойти не всем
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Туризм#Новости#Путешествия#КЦ
Подпишитесь
«Реновация по-омски»: новая зона застройки на Северных уменьшилась в полтора раза
Сегодня, 05:09
Свершилось. В Омске после долгого перерыва выдали разрешения на строительство многоэтажек
Сегодня, 10:49
Самолеты базируются в Поповке. Названа дата запуска авиарейса Омск — Усть-Ишим
Сегодня, 02:42
Трагедия в Приморье: авиапутешественники из Омска разбились на частном самолете
Сегодня, 11:08
В Омске выставили на торги право взять в концессию Зеленый остров
Сегодня, 07:55
Перепугались не на шутку. В Омске убирают киоск с известными беляшами
Сегодня, 09:24