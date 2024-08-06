Комфорт и выгода. Эксперт рассказала, почему стоит запланировать отдых на осень

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Основатель турагентства «99евро» Татьяна Сапронова рассказала, почему стоит запланировать отпуск на осень. По мнению эксперта, на это есть несколько весомых причин.
Сегодня выигрывают те путешественники, которые планируют свой отдых заранее. Чем раньше туристы купят билеты на самолет, забронируют гостиницу и составят интересующий маршрут, тем больше средств и нервов удастся сэкономить. При таком подходе отдых получится спокойным, не скомканным и полным впечатлений.
«Раннее бронирование — тоже очевидный плюс. Конечно, „страшилок“ в интернете про форс-мажор, санкции и т. п. достаточно, но минимизировать риски помогут проверенные турагентства и туроператоры. В этом случае путешественник получает определенные гарантии, а также значительную экономию. Многим дальновидным туристам удается отдохнуть в топовых отелях с приличной скидкой исключительно благодаря раннему бронированию», — передает слова эксперта RuNews24.ru.
Татьяна Сапронова также отнесла к «плюсам» возможность найти рейсы с комфортными стыковками, что будет особенно удобно семьям с детьми или путешественникам не из крупных городов, и вариативность в выборе отелей.
Летом на популярных курортах очень сложно найти уединенные или малолюдные места. Картина меняется лишь с приходом осени: дети и студенты начинают учебный год и пляжи пустеют.
Кроме того, когда путешествие происходит из зимы в лето, организму нужно время, чтобы адаптироваться и привыкнуть к новому климату. Осенью же никакого стресса нет, так как низких температур еще не было. Отдых в это время года — больше спокойствия, размеренности и тишины.
Осенью есть возможность сделать выбор из множества вариантов. Если хочется моря и тепла, стоит отдать предпочтение российским курортам. Также можно рассмотреть комбинированный отдых горы+море, Турцию, где уже нет палящей изнуряющей жары, отели Египта и Эмиратов.
«Если есть сомнения, а также сложности в планировании тура, помогут рекомендации проверенного турагентства. Лучше не искать на просторах интернета пусть приятные по цене, но непроверенные варианты отдыха. Тогда правильный подход к планированию отдыха сделает его максимально интересным, в рамках намеченного бюджета и без лишних разочарований», — заключила Татьяна Сапронова.