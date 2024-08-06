Комфорт и выгода. Эксперт рассказала, почему стоит запланировать отдых на осень

Кроме того, когда путешествие происходит из зимы в лето, организму нужно время, чтобы адаптироваться и привыкнуть к новому климату. Осенью же никакого стресса нет, так как низких температур еще не было. Отдых в это время года — больше спокойствия, размеренности и тишины.