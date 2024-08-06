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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Эксперт объяснил, почему важно внимательно читать уведомления от банков

6 августа 2024, 15:04
Куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова призвала россиян внимательно читать сообщения из банка, заводить отдельную карту для платежей в интернете и при утере карты немедленно сообщать в банк. Ее слова передает РИА Новости.

Эксперт рассказала, что мошенники могут получить доступ к личному кабинету в банковском приложении, выпустить токенизированную карту и начать совершать платежи без ведома владельца. Храпунова советует при получении нестандартных уведомлений незамедлительно звонить на горячую линию банка, а при утере карты — немедленно сообщить об этом и заблокировать ее, пишет amic.ru.

Также эксперт рекомендует завести отдельную карту для платежей в интернете и не «светить» иные карты, на которые приходят основные доходы или где хранится семейный кошелек.

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