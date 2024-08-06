Эксперт объяснил, почему важно внимательно читать уведомления от банков

Эксперт рассказала, что мошенники могут получить доступ к личному кабинету в банковском приложении, выпустить токенизированную карту и начать совершать платежи без ведома владельца. Храпунова советует при получении нестандартных уведомлений незамедлительно звонить на горячую линию банка, а при утере карты — немедленно сообщить об этом и заблокировать ее, пишет amic.ru.