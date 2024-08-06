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Updated Сегодня, 06:32

Иллюстрация

До 20 лет тюрьмы. В Омске иностранец сделал 70 «закладок» за неделю

6 августа 2024, 06:30
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске иностранец сделал 70 «закладок» за неделю

Мужчина приехал в регион на подработку и сразу же приступил к незаконному делу. Однако долго у него здесь пробыть не получилось — попался омской полиции.

В Омске на территории СНТ «Здоровье» Центрального округа полицейские задержали 19-летнего жителя центральноазиатской страны. При себе у него было 85 свертков с тяжелым синтетическом наркотиком.

Правоохранители проверили его съемную квартиру на проспекте Карла Маркса и обнаружили там аналогичный «товар», а также весы и упаковочный материал. Как выяснилось, молодой человек успел сделать уже 70 закладок. Всего у него изъяли 60 граммов наркотиков.

Видео: Омская полиция

У иностранца отсутствовала регистрация на территории России и какая-либо прописка — мужчина прибыл из Красноярского края менее недели назад. Молодой человек общался с кураторами на родном языке и организовывал наркотайники.

Следователи возбудили 72 уголовных дела по статье «Покушение на сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах». За свои деяния задержанному грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

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#Происшествия#Видео#Полиция#Омск#Омская область#Задержание#Наркотики#Уголовное дело#Новости#Наркокурьер
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