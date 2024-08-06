До 20 лет тюрьмы. В Омске иностранец сделал 70 «закладок» за неделю

Правоохранители проверили его съемную квартиру на проспекте Карла Маркса и обнаружили там аналогичный «товар», а также весы и упаковочный материал. Как выяснилось, молодой человек успел сделать уже 70 закладок. Всего у него изъяли 60 граммов наркотиков.