Без конкурентов. Для реставрации башни с часами в центре Омска разработают проект

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Еще в июле на сайте госзакупок разместили аукцион по поиску подрядчика, который сможет спроектировать ремонт башни с часами, расположенной на улице Ленина, 14. В настоящее время там находится служба судебных приставов, именно они и выступили заказчиком работ.
На работы направлено 1,9 миллионов рублей. На эту сумму отозвалась единственная компания — ООО «Бюро диагностики строительных конструкций». Офис компании располагается неподалеку, на улице Щербанева, 35. Там разработают новый проект реставрации объекта культурного наследия. После этого заказчик, вероятно, начнет поиски подрядчика, который осуществит работы.
Отметим, что крышу в здании на Ленина ремонтировали еще в 2015 году, однако саму башню в тот момент решили не трогать. Прошлым летом она покосилась в сторону, поэтому региональному министерству культуры пришлось решать вопрос через суд.