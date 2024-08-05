«Забыли о полноценном сне». Россияне остались недовольны отдыхом в турецком Кемере

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Пара из России выбрала местом для летнего отдыха турецкий город Кемер. Туристы рассказали, что уже несколько раз отдыхали на этом курорте, однако в 2024 году он изменился в худшую сторону. Своими впечатлениями от отпуска россиянка поделилась с порталом «Тонкости туризма».
«Сервис ослаб, все подорожало. Для туристов в этом городе практически ничего нет, если только не считать курортную зону и набережную. Больше нет желания возвращаться сюда еще раз», — рассказала девушка.
Туристка также отметила, что цены выросли настолько, что о горах подарков пришлось забыть. При том, что путешественники взяли с собой на шесть дней 90 тысяч рублей.
«Пара кожаных балеток мне обошлась более чем в 3000 RUB, хотя несколько лет назад такого же качества обувь стоила в 2 раза дешевле. От покупки сувениров мы оказались после того, как заметили, что изделия китайского производства в Кемере дороже, чем в Стамбуле», — добавила туристка.
На пару произвела негативное впечатление и еда в пятизвездочном отеле. По словам россиян, почти все продукты были не первой свежести, а официанты выполняли работу очень вяло.
«Из-за плохого качества отельной еды пришлось питаться в местных ресторанах и кафе. На завтрак подавали обветренный твердый сыр и пересоленную яичницу. Что касается ужина, то было понятно, что еду не один раз подогревали. 2 дня подряд подавали рис, не думаю, что его готовили заново на следующий день», — заключила девушка.