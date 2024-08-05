«Забыли о полноценном сне». Россияне остались недовольны отдыхом в турецком Кемере

Пара из России выбрала местом для летнего отдыха турецкий город Кемер. Туристы рассказали, что уже несколько раз отдыхали на этом курорте, однако в 2024 году он изменился в худшую сторону. Своими впечатлениями от отпуска россиянка поделилась с порталом «Тонкости туризма».