Якушев призвал поддержать на выборах участников СВО

Он сообщил, что в списках кандидатов от партии 380 участников спецоперации, и главная задача партии — обеспечить им всестороннюю помощь в подготовке к выборам, пишет mkset.ru. В этот избирательный цикл данная задача станет ключевой для региональных отделений. Дмитрий Медведев, председатель «Единой России», ранее обсудил с думской фракцией необходимость усиления работы в этой области. Методическое и правовое сопровождение участники СВО начали получать еще в рамках предварительного голосования. А теперь им предстоит новый сложный этап, где их ожидает конкуренция с кандидатами других партий. И бойцы должны быть уверены, что могут рассчитывать на поддержку «Единой России» в своем новом статусе.