Якушев призвал поддержать на выборах участников СВО

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что поддержка этих кандидатов станет приоритетом в ходе избирательной кампании.
Он сообщил, что в списках кандидатов от партии 380 участников спецоперации, и главная задача партии — обеспечить им всестороннюю помощь в подготовке к выборам, пишет mkset.ru. В этот избирательный цикл данная задача станет ключевой для региональных отделений. Дмитрий Медведев, председатель «Единой России», ранее обсудил с думской фракцией необходимость усиления работы в этой области. Методическое и правовое сопровождение участники СВО начали получать еще в рамках предварительного голосования. А теперь им предстоит новый сложный этап, где их ожидает конкуренция с кандидатами других партий. И бойцы должны быть уверены, что могут рассчитывать на поддержку «Единой России» в своем новом статусе.
По словам Владимира Якушева, основным показателем эффективности работы региональных отделений партии станет качественное сопровождение участников СВО на выборах. У кандидатов должна быть возможность получать от опытных коллег консультации, техническую поддержку и ответы на возникающие вопросы.
Говоря о портрете кандидата от «Единой России», Владимир Якушев подчеркнул, что 65% кандидатов являются членами партии, в то время как 35% — ее сторонники. Среди выдвинутых кандидатов женщины составляют третью часть, а молодые люди в возрасте до 35 лет представлены 15%. Каждый четвертый кандидат относится к малому и среднему бизнесу, а 45% — социальные работники и те, кто работает в сферах образования, медицины, ЖКХ, культуры. Государственные служащие составляют 13% от общего числа кандидатов.
Как пишут на сайте ER.RU, Якушев сообщил о том, что в данный момент идет активный этап предвыборной кампании, который включает сбор замечаний и предложений на встречах с населением. Кандидаты активно ищут как частные, так и системные решения проблем на местах. Он также заверил, что партия сделает все возможное для того, чтобы обеспечить высокий уровень организации всех этих процессов.