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Якушев призвал поддержать на выборах участников СВО

Якушев призвал поддержать на выборах участников СВО

5 августа 2024, 11:11
Фото: er.ru
Партия «Единая Россия» выдвинула более 36 тысяч кандидатов на выборы 2024 года, среди которых 61% не имеет политического опыта, в том числе участники специальной военной операции.

Врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что поддержка этих кандидатов станет приоритетом в ходе избирательной кампании.

Он сообщил, что в списках кандидатов от партии 380 участников спецоперации, и главная задача партии — обеспечить им всестороннюю помощь в подготовке к выборам, пишет mkset.ru. В этот избирательный цикл данная задача станет ключевой для региональных отделений. Дмитрий Медведев, председатель «Единой России», ранее обсудил с думской фракцией необходимость усиления работы в этой области. Методическое и правовое сопровождение участники СВО начали получать еще в рамках предварительного голосования. А теперь им предстоит новый сложный этап, где их ожидает конкуренция с кандидатами других партий. И бойцы должны быть уверены, что могут рассчитывать на поддержку «Единой России» в своем новом статусе.

По словам Владимира Якушева, основным показателем эффективности работы региональных отделений партии станет качественное сопровождение участников СВО на выборах. У кандидатов должна быть возможность получать от опытных коллег консультации, техническую поддержку и ответы на возникающие вопросы.

Говоря о портрете кандидата от «Единой России», Владимир Якушев подчеркнул, что 65% кандидатов являются членами партии, в то время как 35% — ее сторонники. Среди выдвинутых кандидатов женщины составляют третью часть, а молодые люди в возрасте до 35 лет представлены 15%. Каждый четвертый кандидат относится к малому и среднему бизнесу, а 45% — социальные работники и те, кто работает в сферах образования, медицины, ЖКХ, культуры. Государственные служащие составляют 13% от общего числа кандидатов.

Как пишут на сайте ER.RU, Якушев сообщил о том, что в данный момент идет активный этап предвыборной кампании, который включает сбор замечаний и предложений на встречах с населением. Кандидаты активно ищут как частные, так и системные решения проблем на местах. Он также заверил, что партия сделает все возможное для того, чтобы обеспечить высокий уровень организации всех этих процессов.

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