«Все мечты обрушились». Россиянка рассказала о плачевном опыте путешествия по Америке

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
США остается популярным местом для российских туристов даже несмотря на то, что в первом квартале 2024 года число американских виз, выданных жителям РФ, резко сократилось. Однако с началом путешествия многие разочаровываются в выборе, на это влияет ряд факторов, подробнее о них рассказала тревел-блогер Марина Ершова.
Марина Ершова отправилась в путешествие по Америке со своим молодым человеком и была шокирована ценами в местных супермаркетах. По ее словам, упаковка растворимого кофе в пересчете на российскую валюту там стоит 590 рублей, а чая в пакетиках — 650 рублей, за банку подсолнечного масла придется отдать 620 рублей, а за муку — 820 рублей.
«Мы в шоке! Даже в Новой Зеландии было дешево по сравнению с этой Америкой», — передает слова блогера «Лента.ру».
Путешественники также столкнулись с проблемой качества продуктов. Марина Ершова отметила, что многие привычные россиянам товары, например колбаса или хлеб, здесь имеют специфический вкус, к которому сложно привыкнуть.
«О этот местный хлеб — не хлеб, а вата! Колбаса — дикий ужас, сосиски — сразу выплюнуть хочется. Состав продуктов вроде нормальный, но почему так невкусно? Йогурты в пластиковых упаковках спустя месяц жизни в Америке уже не лезут в глотку, хочется чего-то родного, в бумажных коробках: кефира, ряженки и нашей русской сметаны», — добавила россиянка.
Еще одно неудобство — получение банковских карт. По словам другого путешественника, карту невозможно оформить онлайн, как в России, обязательно личное присутствие. Кроме того, карты туристам оформляют далеко не во всех отделениях банков, поэтому приходится обходить их лично.
«Америка удивляет своей бюрократией. В России, сидя дома, можно заказать карту, и на следующий день ее привезут, а тут нужно пройти целый квест», — заключил мужчина.
В США обращение к доктору может обойтись в круглую сумму, об этом предупредила автора блога «Даша с края света», живущая два года в штате Мичиган. Девушка отметила, что, если с гостем страны, у которого нет медицинской страховки, что-то случится, он может оказаться в долгах на годы.
«Даже за самый обычный визит к терапевту, вероятнее всего, придется заплатить даже обладателю страховки. А уж скорая помощь — это одна из самых дорогих услуг, цена зависит от штата, в среднем 940-1300 долларов (около 81-112 тысяч рублей). И здесь, прежде чем ее вызвать, подумают десять раз, действительно все так серьезно или можно еще немного потерпеть», — рассказала блогер.
Еще одна сложность — разница в культуре и менталитете. Российским туристам трудно привыкнуть, что законопослушные американцы могут донести о любых нарушениях местных правил в соответствующие органы, даже если состоят с теми, на кого доносят, в хороших отношениях.
«Забыли вывезти мусорный бак в определенное время? Ждите визита инспектора. Ваши дети играют во дворе после 9 вечера? Придет дружелюбный сосед с просьбой соблюдать тишину. Не дай бог, ваш газон чуть длиннее положенного — получите письмо от управляющей компании с угрозами штрафа», — добавила Марина Ершова.
Спутник россиянки отметил, что американцы всегда при встрече здороваются и улыбаются, а потом готовы жаловаться и устраивать неприятности даже из-за пустяков. Другая туристка из России считает, что такое поведение у жителей США уже вошло в привычку и является обыденностью.
Блогер обратила внимание, что в США не принято ходить пешком: местные жители передвигаются исключительно на машинах, на улицах же часто попадаются бездомные и сумасшедшие.
«Оказались мы здесь, в этой вашей Америке, и теперь выяснилось, что все иначе, нежели мы думали, а тем временем на улицах Америки царят самые настоящие городские чудаки. Тут мечты моментально обрушились, так как находиться в этой стране стало невыносимо», — добавила Ершова.
Пожив месяц в США, россиянка сделала вывод, что там за свое место под солнцем необходимо бороться изо всех сил, а тем, кто этого не делает, приходится жить в ужасающих условиях.