«Все мечты обрушились». Россиянка рассказала о плачевном опыте путешествия по Америке

В США обращение к доктору может обойтись в круглую сумму, об этом предупредила автора блога «Даша с края света», живущая два года в штате Мичиган. Девушка отметила, что, если с гостем страны, у которого нет медицинской страховки, что-то случится, он может оказаться в долгах на годы.