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Власти попытаются продлить жизнь кузбассовцам на полгода за 10 млрд рублей сегодня

5 августа 2024, 16:59
В Кемеровской области утверждена новая программа, цель которой — попытаться увеличить среднюю продолжительность жизни граждан на несколько месяцев.

В Кузбассе утверждена социальная программа «Повышение качества жизни пожилых людей» на 2024 и 2025 год, документ подписал в понедельник, 5 августа, председатель кузбасского правительства Андрей Панов.

В задачи программы входят создание условий для реализации активного долголетия, организация досуга для людей старшего поколения, приобщение пожилых к физической культуре, совершенствование системы охраны здоровья и прочее. На это дело из бюджета будут потрачены 10,7 млрд рублей — по пять с лишним миллиардов рублей в 2024 и 2025 годах, пишет VSE42.RU.

В описании программы говорится, что нынешняя демографическая ситуация в регионе напряженная. Ожидаемая продолжительность жизни кузбассовцев — 69,64 года, по этому показателю шахтерский край занимает 75-е место среди российских регионов. За последние пять лет численность населения снизилась на 106 тысяч человек (на 4,1%). В основном из-за естественной убыли: умирает людей вдвое больше, чем рождается. Также на ситуацию влияет миграция.

Авторы программы надеются, что по ее итогам будет улучшено материальное положение пожилых людей путем оказания адресной социальной помощи, и они будут вести активный образ жизни. В результате ожидаемая продолжительность жизни в 2024 году должна вырасти до 69,8 года, а в 2025 году — до 70,2 года.

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