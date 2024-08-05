Власти попытаются продлить жизнь кузбассовцам на полгода за 10 млрд рублей сегодня

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
В Кузбассе утверждена социальная программа «Повышение качества жизни пожилых людей» на 2024 и 2025 год, документ подписал в понедельник, 5 августа, председатель кузбасского правительства Андрей Панов.
В задачи программы входят создание условий для реализации активного долголетия, организация досуга для людей старшего поколения, приобщение пожилых к физической культуре, совершенствование системы охраны здоровья и прочее. На это дело из бюджета будут потрачены 10,7 млрд рублей — по пять с лишним миллиардов рублей в 2024 и 2025 годах, пишет VSE42.RU.
В описании программы говорится, что нынешняя демографическая ситуация в регионе напряженная. Ожидаемая продолжительность жизни кузбассовцев — 69,64 года, по этому показателю шахтерский край занимает 75-е место среди российских регионов. За последние пять лет численность населения снизилась на 106 тысяч человек (на 4,1%). В основном из-за естественной убыли: умирает людей вдвое больше, чем рождается. Также на ситуацию влияет миграция.
Авторы программы надеются, что по ее итогам будет улучшено материальное положение пожилых людей путем оказания адресной социальной помощи, и они будут вести активный образ жизни. В результате ожидаемая продолжительность жизни в 2024 году должна вырасти до 69,8 года, а в 2025 году — до 70,2 года.