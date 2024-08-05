Власти попытаются продлить жизнь кузбассовцам на полгода за 10 млрд рублей сегодня

В описании программы говорится, что нынешняя демографическая ситуация в регионе напряженная. Ожидаемая продолжительность жизни кузбассовцев — 69,64 года, по этому показателю шахтерский край занимает 75-е место среди российских регионов. За последние пять лет численность населения снизилась на 106 тысяч человек (на 4,1%). В основном из-за естественной убыли: умирает людей вдвое больше, чем рождается. Также на ситуацию влияет миграция.