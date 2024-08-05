Витамин D. Распространённый миф об этом «солнечном» помощнике организма

«К сожалению, это является мифом. Согласно исследованиям, дефицит этого витамина присутствует более чем у половины населения нашей планеты. И особенно он сильно выражен у людей, проживающих севернее 35-й параллели в Северном полушарии, а это между прочим, вся территория нашей страны

Грубо говоря, солнечные лучи постоянно присутствуют даже в северных регионах, просто они падают не по тем углом, чтобы запустить нормальный синтез витамина D. Более того, продукты, которые богаты витамином D, это, главным образом, это морепродукты. А в рационе жителя нашей страны они присутствуют обычно в скудном количестве и в очень плохом качестве.

Также мы понимаем, что витамин D относится к группе жирорастворимых витаминов и для его нормального усвоения необходимо качественная работа как печени, так и желчного пузыря. Сама желчь должна быть концентрированная. К сожалению, проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), перегибы желчного пузыря, дискинезия, холецистит тоже достаточно часто встречаются у нас в стране

В-четвертых, для того, чтобы витамин D начал осуществлять все свои функции, в организме должны пройти несколько метаболических процессов: в коже, в печени и почках. Все эти процессы протекают под действием ряда ферментов, некоторые из которых являются железозависимыми. Как мы знаем, железодефицит у нас входит в топ-5 самых распространенных дефицитов вообще всего мира.

40 процентов женщин и детей нашей страны страдает железодефицитными состояниями. Поэтому у таких категорий людей метаболизм витамина D также будет ухудшен. Не стоит забывать про магний, который тоже необходим для корректного обмена витамина Д, которым также обеднён наш рацион.

При всем этом, витамин D является критически важным для здоровья нашего организма. Он необходим для усвоения кальция: 85 процентов кальция усваивается с участием витамина D, он регулирует уровень ряда антимикробных белков, является очень сильным иммуномодулятором. Витамин D необходим для выработки и нормального синтеза стероидных гормонов, крайне важен для нормальной работы репродуктивной системы, для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Он обладает противовоспалительными свойствами, снижает инсулинорезистентность, у него есть онкопротективные эффекты. Крайне важен витамин D для нормальной работы мозга и для выработки нейромедиаторов и нейропротекторного действия.

Витамин D оказывает очень комплексное, сильное действие на организм и, к сожалению, просто погреться на солнышке в нашей стране для его нормального получения может быть не достаточно. Поэтому, исходя из всего вышесказанного, крайне важно применять добавки в нужных концентрациях в зависимости от показателей крови (анализа на витамин D)».