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Виноват дефицит учителей. В омской школе расформировали один из классов

5 августа 2024, 08:26
Фото: 1MI
Иллюстрация

Из-за дефицита учителей в омской школе №120 расформировали один из классов

В регионе наблюдается резкая нехватка преподавателей. Некоторые классы приходится расформировывать, так как вести занятия просто некому.

В Омской области сохраняется острый дефицит учителей: в городской школе №120 на улице Менделеева шестой класс расформировали, и его ученики теперь вынуждены учиться вместе с детьми из других классов. Об этом сообщила омичка в чате экс-мэра Оксаны Фадиной.

Из-за этого в седьмых классах с сентября количество учеников составит 30–32 человек в одном помещении, что создаст дополнительные трудности как для детей, так и для преподавателей.

В ответ на обеспокоенность родителей и общественности мэрия пояснила, что расформирование шестого класса было вынужденной мерой, направленной на снижение нагрузки на педагогов. Классный руководитель шестого класса подал заявление об увольнении, и по состоянию на 2 августа 2024 года в школе №120 открыты 9 вакансий учителей-предметников с общей нагрузкой в 239 часов. Это приводит к тому, что отдельные учителя вынуждены работать с нагрузкой от 45-50 учебных часов в неделю.

В условиях нехватки кадров администрация школы активно ищет педагогов, размещая вакансии на сайтах службы занятости и депобра. Кроме того, учебное заведение обращается за помощью к университетам города с целью привлечения студентов к преподавательской деятельности.

Напомним, что в омском министерстве образования у Кротта появился пятый заместитель. Им стала Марина Сейтмухаметова.

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#Общество#Образование#Омск#Школа#Жалобы#Учитель#Новости#Дефицит#Проблемы#Дефицит кадров
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