Виноват дефицит учителей. В омской школе расформировали один из классов

В ответ на обеспокоенность родителей и общественности мэрия пояснила, что расформирование шестого класса было вынужденной мерой, направленной на снижение нагрузки на педагогов. Классный руководитель шестого класса подал заявление об увольнении, и по состоянию на 2 августа 2024 года в школе №120 открыты 9 вакансий учителей-предметников с общей нагрузкой в 239 часов. Это приводит к тому, что отдельные учителя вынуждены работать с нагрузкой от 45-50 учебных часов в неделю.