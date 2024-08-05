Виноват дефицит учителей. В омской школе расформировали один из классов

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
В Омской области сохраняется острый дефицит учителей: в городской школе №120 на улице Менделеева шестой класс расформировали, и его ученики теперь вынуждены учиться вместе с детьми из других классов. Об этом сообщила омичка в чате экс-мэра Оксаны Фадиной.
Из-за этого в седьмых классах с сентября количество учеников составит 30–32 человек в одном помещении, что создаст дополнительные трудности как для детей, так и для преподавателей.
В ответ на обеспокоенность родителей и общественности мэрия пояснила, что расформирование шестого класса было вынужденной мерой, направленной на снижение нагрузки на педагогов. Классный руководитель шестого класса подал заявление об увольнении, и по состоянию на 2 августа 2024 года в школе №120 открыты 9 вакансий учителей-предметников с общей нагрузкой в 239 часов. Это приводит к тому, что отдельные учителя вынуждены работать с нагрузкой от 45-50 учебных часов в неделю.
В условиях нехватки кадров администрация школы активно ищет педагогов, размещая вакансии на сайтах службы занятости и депобра. Кроме того, учебное заведение обращается за помощью к университетам города с целью привлечения студентов к преподавательской деятельности.
Напомним, что в омском министерстве образования у Кротта появился пятый заместитель. Им стала Марина Сейтмухаметова.