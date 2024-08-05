В России приступили к блокировке YouTube: что думают об этом пользователи

Санкции затрудняют работу Google в России, и компания сталкивается с серьезными трудностями, что ограничивает ее возможности на российском рынке. Пользователи уже замечают проблемы с доступом к YouTube, особенно на десктопах и через Wi-Fi. Депутат Хинштейн заявил, что 70% контента может быть заблокировано, но полное закрытие платформы будет сложно из-за ее связи с другими сервисами Google. То есть в некоторых городах он может продолжать работать с перебоями.