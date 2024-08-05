В России приступили к блокировке YouTube: что думают об этом пользователи

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В России началась блокировка YouTube, что вызвало резонанс среди 96 миллионов пользователей сервиса. Блокировка осуществляется неравномерно. Роскомнадзор дал указания провайдерам, но технология фильтрации трафика (DPI) еще не внедрена повсеместно, сообщают «Новые известия».
Крупные операторы, такие как Ростелеком и МТС, подготовили оборудование для блокировки, в то время как у меньших провайдеров, например, «Дом.ру», YouTube пока доступен. Небольшие провайдеры часто не могут установить необходимую технику, создавая разрывы в блокировке.
Санкции затрудняют работу Google в России, и компания сталкивается с серьезными трудностями, что ограничивает ее возможности на российском рынке. Пользователи уже замечают проблемы с доступом к YouTube, особенно на десктопах и через Wi-Fi. Депутат Хинштейн заявил, что 70% контента может быть заблокировано, но полное закрытие платформы будет сложно из-за ее связи с другими сервисами Google. То есть в некоторых городах он может продолжать работать с перебоями.
Также недоумение у пользователей вызывает вопрос о переносе такого большого количества полезного контента на разрешенные платформы. Это видео с рецептами и инструкциями к чему-либо, большое количество мультфильмов, полнометражных фильмов и музыкальных клипов, а также любимые детьми российские блоги про различные лайфхаки и развлекательный контент. На это может уйти несколько лет.