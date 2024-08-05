В Омской области разыскивают худого пенсионера без зубов и в галошах

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 05:47
В группе поисково-спасательного отряда «Доброспас Омск» рассказали, что ищут 73-летнего жителя села Увальная Бития Саргатского района. Мужчина 31 июля вышел из дома, но обратно так и не вернулся.
Среди особых примет — рост 160-165 см, худощавое телосложение и короткие волосы. Частично отсутствуют зубы. На мужчине были одеты черные штаны и темно-синяя футболка, а также резиновые галоши.
Всех, кому может быть что-то известно о пропавшем, просят сообщать в полицию по телефону 02 или 89994701008.
Ранее Город55 сообщал о мальчике, который отправился погулять, ничего не сказав своей матери и очутился на Московке.