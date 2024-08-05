gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:45

Published Сегодня, 05:45

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

Иллюстрация

В Омской области разыскивают худого пенсионера без зубов и в галошах

5 августа 2024, 05:45
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

В Омской области пропал 73-летний дедушка в галошах

Мужчина вышел на прогулку и не вернулся. Родственники пенсионера всеми силами пытаются найти его.

В группе поисково-спасательного отряда «Доброспас Омск» рассказали, что ищут 73-летнего жителя села Увальная Бития Саргатского района. Мужчина 31 июля вышел из дома, но обратно так и не вернулся.

Среди особых примет — рост 160-165 см, худощавое телосложение и короткие волосы. Частично отсутствуют зубы. На мужчине были одеты черные штаны и темно-синяя футболка, а также резиновые галоши.

Всех, кому может быть что-то известно о пропавшем, просят сообщать в полицию по телефону 02 или 89994701008.

Ранее Город55 сообщал о мальчике, который отправился погулять, ничего не сказав своей матери и очутился на Московке.

В поисках приключений юный омич сбежал от родителей на Московку
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Омская область#Розыск#Пропавший#Новости#Саргатский район#Пропал человек#Волонтеры#Пропажа#Доброспас
Подпишитесь
Пятый по счету. В омском минобре появился новый заместитель министра
Сегодня, 05:39
«Спит» после Дня города. Фоторепортаж из почти пустого, но заваленного мусором Омска
Вчера, 05:31
Достаем зонтики. Синоптики предупредили омичей о феноменально дождливой неделе
Вчера, 06:06
В небе над Омском минувшей ночью заметили северное сияние
Сегодня, 04:32
День города, крупные пожары и прыжок собаки из окна. Главные темы недели
Вчера, 10:10
Стоимость бензина в Омской области продолжает расти вверх
Сегодня, 02:41