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В Кузбассе сотрудник опеки и приемные мамы, присвоившие 20 млн, остались на свободе

5 августа 2024, 19:38
В Кузбассе после приговора суда остались на свободе бывший специалист опеки и трое женщин-опекунов из Яшкинского района, которые мошенничеством забрали со счетов детей-сирот 20 млн рублей.

По данным СК, экс-сотрудница опеки и 46, 53 и 67-летних жительниц Яшкинского района признаны виновными в совершении 4 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере), 11 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), 18 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Об этом пишет sibdepo.ru.

По данным СК, с мая 2018 года по июнь 2019 года чиновница сначала помогла трём женщинам взять под опеку 15 детей, а потом оформляла разрешения органа опеки и попечительства на снятие со счетов детей крупных сумм денежных средств. Затем опекуны получали подписи разрешительные от детей, которые были уверены, что «родители» просто заботятся о них.

В итоге на эти деньги 53-летняя женщина купила дом своему ребёнку, в общей сложности она сняла со счетов детей около 6,5 млн рублей. 46-летняя женщина сняла со счетов двух приемных детей около 2 млн рублей, которые она также потратила на приобретение недвижимости для себя лично.

«По такой же схеме специалист отдела опеки и попечительства помогла другой женщине, уголовное дело в отношении которой прекращено на стадии судебного разбирательства, в связи с ее смертью, снять порядка 9 млн рублей со счетов семи опекаемых ею детей, а ее 67-летней матери — снять со счетов двух приемных детей около 3,2 млн рублей. Деньги они потратили на приобретение жилья в другом регионе страны, а также на ремонт дома в одном из районов Кузбасса», — сообщила пресс-служба СК.

О преступной деятельности специалиста отдела опеки и попечительства стало известно, когда двое из указанных женщин с приемными детьми переехали на постоянное место жительство в другой регион России и встали на учет в местные органы опеки и попечительства.

Последние стали проверять информацию о наличии денежных средств на банковских счетах опекаемых детей. Материалы были переданы в следственные органы СК России, где им дана правовая оценка, принято решение о возбуждении уголовного дела. На стадии предварительного следствия трое женщин сотрудничали со следствием, вину признали. Кроме того, двое из них вернули на счета приемных детей часть похищенных денежных средств.

Приговором суда в зависимости от роли и степени участия каждой из них назначены наказания в виде лишения свободы условно от 3 до 7 лет с испытательным сроком от 2 до 4 лет. В ходе судебного разбирательства удовлетворены гражданские иски, обязывающие виновных возместить потерпевшим причиненный преступлениями ущерб от 235 тыс руб до 2,2 млн рублей.


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