В Кузбассе сотрудник опеки и приемные мамы, присвоившие 20 млн, остались на свободе

По данным СК, с мая 2018 года по июнь 2019 года чиновница сначала помогла трём женщинам взять под опеку 15 детей, а потом оформляла разрешения органа опеки и попечительства на снятие со счетов детей крупных сумм денежных средств. Затем опекуны получали подписи разрешительные от детей, которые были уверены, что «родители» просто заботятся о них.