gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:00

Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Жители Омской области рассказали, где собирают грибы этим летом

Урожая все больше. Где жители Омской области собирают грибы этим летом

5 августа 2024, 13:00
Фото: 1MI

Жители Омской области рассказали, где собирают грибы этим летом

Жители Омской области продолжают активно делиться результатами тихой охоты, в последние несколько дней грибники обнаружили в лесах лисички, грузди, зонтики краснеющие и другие грибы.

Любители тихой охоты продолжают активно делиться «лесным урожаем» в паблике «Грибники Омска и Омской области». Жители разных районов региона собирают в лесах лисички, грузди, зонтики краснеющие и другие грибы.

Например, омич Егор набрал целый контейнер грибов в лесах на Красноярском тракте, в сторону поселка Береговой.

Фото: Грибники Омска и Омской области

Ведро лисичек удалось собрать омичке Вере в роще на Старой Московке, а в стороне села Рощино сельчанка нашла несколько белых грибов и собрала ведро груздей.

Фото: Грибники Омска и Омской области

За два часа в лесу недалеко от Кормиловки грибник Остап собрал целый багажник «урожая». Фотографией мужчина также поделился в сообществе.

Фото: Грибники Омска и Омской области

Удачная тихая охота выдалась и у жителя Тевризского района. Грибник Алексей обнаружил там зонтики краснеющие, белые грибы, шампиньоны и луговые опята.

Фото: Грибники Омска и Омской области
«Косолапые не дремлют». Жители Омской области начали собирать в лесах чернику
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Грибы#Грибник#Урожай#Грибники Омска и Омской области
Подпишитесь
Новый и. о. Стало известно, кто будет руководить омским департаментом строительства
Сегодня, 09:50
Глава минсельхоза прокомментировал скандал из-за публикаций в СМИ про фермера Руля
Сегодня, 11:28
Интрига затянулась. На презентации омского «Авангарда» выступит группа «Моя Мишель»
Сегодня, 11:44
В небе над Омском минувшей ночью заметили северное сияние
Сегодня, 04:32
Пятый по счету. В омском минобре появился новый заместитель министра
Сегодня, 05:39
Виноват дефицит учителей. В омской школе расформировали один из классов
Сегодня, 08:26