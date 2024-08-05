Урожая все больше. Где жители Омской области собирают грибы этим летом

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Любители тихой охоты продолжают активно делиться «лесным урожаем» в паблике «Грибники Омска и Омской области». Жители разных районов региона собирают в лесах лисички, грузди, зонтики краснеющие и другие грибы.
Например, омич Егор набрал целый контейнер грибов в лесах на Красноярском тракте, в сторону поселка Береговой.
Ведро лисичек удалось собрать омичке Вере в роще на Старой Московке, а в стороне села Рощино сельчанка нашла несколько белых грибов и собрала ведро груздей.
За два часа в лесу недалеко от Кормиловки грибник Остап собрал целый багажник «урожая». Фотографией мужчина также поделился в сообществе.
Удачная тихая охота выдалась и у жителя Тевризского района. Грибник Алексей обнаружил там зонтики краснеющие, белые грибы, шампиньоны и луговые опята.