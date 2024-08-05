Стоимость бензина в Омской области продолжает расти вверх

По данным исследования «РИА Новости», Омская область заняла 39-е место в рейтинге российских регионов по доступности бензина для населения. В июне 2024 года жители региона могли приобрести на свои чистые средние месячные зарплаты 1019 литров бензина марки АИ-92. Однако с начала года этот вид топлива подорожал на 4%, что может негативно сказаться на финансовом положении автомобилистов.