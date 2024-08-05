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Published Сегодня, 02:41

Modified Сегодня, 02:43

Updated Сегодня, 02:43

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Стоимость бензина в Омской области продолжает расти вверх

5 августа 2024, 02:41
Фото: 1MI
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В Омске снова резко подскочили цены на бензин

АИ-92 с начала 2024 года подорожал на 4%. Возможно, автомобилистам придется затянуть пояса потуже либо перейти на альтернативные виды топлива.

По данным исследования «РИА Новости», Омская область заняла 39-е место в рейтинге российских регионов по доступности бензина для населения. В июне 2024 года жители региона могли приобрести на свои чистые средние месячные зарплаты 1019 литров бензина марки АИ-92. Однако с начала года этот вид топлива подорожал на 4%, что может негативно сказаться на финансовом положении автомобилистов.

В то время как омские водители сталкиваются с увеличением цен, жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы и Чукотки имеют возможность покупать больше всего бензина на свои доходы. Напротив, граждане Дагестана, Чечни и Ингушетии испытывают наибольшие трудности с доступностью горючего.

Как сообщал Город55, в России запретили экспорт бензина с августа по октябрь текущего года. Такими мерами власти пытаются приостановить рост стоимости топлива.

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#Общество#Омск#Омская область#Россия#Бензин#Рост цен#Новости#Топливо#Азс#Средняя зарплата
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