gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Иллюстрация

Штрафуют на миллионы рублей. Сколько омичи заплатили за пьяное вождение

5 августа 2024, 05:32
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичи заплатили 19 миллионов рублей за пьяное вождение

Садиться за руль в нетрезвом состоянии водители стали реже. Тем не менее, такие случаи происходят ежедневно.

Как рассказали в федеральной службе судебных приставов, в Омской области за полгода 2024 года зафиксировано более 2 тысяч постановлений о взыскании штрафов за вождение в нетрезвом виде. Это на 29% меньше, чем в прошлом году за тот же период.

На столах приставов оказалось 168 производств с арестами на автомобили должников. Общая сумма составляет более 5 миллионов рублей. В целом за полгода 2024 омичи выплатили в казну 18,9 миллионов рублей за пьяное вождение.

Чаще всего подшофе садятся за руль жители Кировского, Ленинского, Советского и Центрального округов Омска.

Ранее Город55 сообщал о случае в Саргатском районе, где выпившая сельчанка села за руль и сбила мальчика, который шел рядом. Пострадавшему пришлось обращаться в больницу.

Пьяное «дежавю». Омичка сбила 12-летнего мальчика, который шел по проезжей части
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Омская область#Нарушения#Водитель#Судебные приставы#Штраф#Новости#Пьяный#Пьяный водитель
Подпишитесь
Пятый по счету. В омском минобре появился новый заместитель министра
Сегодня, 05:39
«Спит» после Дня города. Фоторепортаж из почти пустого, но заваленного мусором Омска
Вчера, 05:31
Достаем зонтики. Синоптики предупредили омичей о феноменально дождливой неделе
Вчера, 06:06
В небе над Омском минувшей ночью заметили северное сияние
Сегодня, 04:32
День города, крупные пожары и прыжок собаки из окна. Главные темы недели
Вчера, 10:10
Стоимость бензина в Омской области продолжает расти вверх
Сегодня, 02:41