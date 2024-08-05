Штрафуют на миллионы рублей. Сколько омичи заплатили за пьяное вождение

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Как рассказали в федеральной службе судебных приставов, в Омской области за полгода 2024 года зафиксировано более 2 тысяч постановлений о взыскании штрафов за вождение в нетрезвом виде. Это на 29% меньше, чем в прошлом году за тот же период.
На столах приставов оказалось 168 производств с арестами на автомобили должников. Общая сумма составляет более 5 миллионов рублей. В целом за полгода 2024 омичи выплатили в казну 18,9 миллионов рублей за пьяное вождение.
Чаще всего подшофе садятся за руль жители Кировского, Ленинского, Советского и Центрального округов Омска.
Ранее Город55 сообщал о случае в Саргатском районе, где выпившая сельчанка села за руль и сбила мальчика, который шел рядом. Пострадавшему пришлось обращаться в больницу.