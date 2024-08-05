Сезон арбузов открыт! Выбираем самый спелый

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
В newia составили руководство о том, как безошибочно выбрать самые лучшие арбузы.
Оцените вид. На кожуре гигантской ягоды не должно быть повреждений, вмятин и трещин. Четкий рисунок полос, насыщенный темно-зеленый цвет, контрастные переходы от более темного к светлому обязательны. Все эти особенности гарантируют свежесть арбуза. Важен и вид пятна на том месте, где ягода соприкасалась с землей. Пятно должно иметь небольшой размер и желтый цвет.
Постучите по плоду. Слишком звонкий звук говорит о незрелости арбуза, слишком глухой указывает на то, что плод перезрел. Умеренная звонкость говорит об идеальном состоянии арбуза с точки зрения спелости.
Рассмотрите хвостик. Есть мнение, что спелый плод всегда имеет сухой хвостик. Но это не совсем так. После того как арбуз сорвали с грядки, кончик плети может оставаться зеленым на протяжении 5-7 дней, после чего он отваливается. Значит, увидев арбуз с зеленым хвостиком, имейте в виду: перед вами плод, который был на грядке меньше недели назад. Он наверняка вкусный и сочный.
Определяем размер. Спелый арбуз выглядит крупнее и тяжелее, чем весит на самом деле. При этом у каждого сорта свои особенности: одни достигают массы 20 кг, другие не вырастают тяжелее 5 кг. Если выбрать средний вес, скорее всего, вы не прогадаете.
Примите во внимание сезон. Время созревания бахчевых культур в России — июль–август. Это значит, что до сентября россияне могут покупать спелые арбузы, выращенные в естественных условиях. Более поздние плоды уже не такие сладкие и ароматные, нужно это учесть.