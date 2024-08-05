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Posted Сегодня, 16:22

Published Сегодня, 16:22

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

Сезон арбузов открыт! Выбираем самый спелый

Сезон арбузов открыт! Выбираем самый спелый

5 августа 2024, 16:22
Фото: Изображение Midjourney
Любите арбузы, но часто не везет с выбором? Это поправимо.

В newia составили руководство о том, как безошибочно выбрать самые лучшие арбузы.

Оцените вид. На кожуре гигантской ягоды не должно быть повреждений, вмятин и трещин. Четкий рисунок полос, насыщенный темно-зеленый цвет, контрастные переходы от более темного к светлому обязательны. Все эти особенности гарантируют свежесть арбуза. Важен и вид пятна на том месте, где ягода соприкасалась с землей. Пятно должно иметь небольшой размер и желтый цвет.

Постучите по плоду. Слишком звонкий звук говорит о незрелости арбуза, слишком глухой указывает на то, что плод перезрел. Умеренная звонкость говорит об идеальном состоянии арбуза с точки зрения спелости.

Рассмотрите хвостик. Есть мнение, что спелый плод всегда имеет сухой хвостик. Но это не совсем так. После того как арбуз сорвали с грядки, кончик плети может оставаться зеленым на протяжении 5-7 дней, после чего он отваливается. Значит, увидев арбуз с зеленым хвостиком, имейте в виду: перед вами плод, который был на грядке меньше недели назад. Он наверняка вкусный и сочный.

Определяем размер. Спелый арбуз выглядит крупнее и тяжелее, чем весит на самом деле. При этом у каждого сорта свои особенности: одни достигают массы 20 кг, другие не вырастают тяжелее 5 кг. Если выбрать средний вес, скорее всего, вы не прогадаете.

Примите во внимание сезон. Время созревания бахчевых культур в России — июль–август. Это значит, что до сентября россияне могут покупать спелые арбузы, выращенные в естественных условиях. Более поздние плоды уже не такие сладкие и ароматные, нужно это учесть.

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