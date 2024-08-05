Сезон арбузов открыт! Выбираем самый спелый

Рассмотрите хвостик. Есть мнение, что спелый плод всегда имеет сухой хвостик. Но это не совсем так. После того как арбуз сорвали с грядки, кончик плети может оставаться зеленым на протяжении 5-7 дней, после чего он отваливается. Значит, увидев арбуз с зеленым хвостиком, имейте в виду: перед вами плод, который был на грядке меньше недели назад. Он наверняка вкусный и сочный.