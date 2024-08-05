Ранее работала помощником. В омском минприроды произошло крупное назначение

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
С сегодняшнего дня, 5 августа 2024 года, на пост заместителя министра природных ресурсов и экологии назначена Мария Романюк. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Омской области.
Мария Романюк не новичок в ведомстве. До назначения на новую должность она занимала пост помощника министра и успела зарекомендовать себя как квалифицированный специалист. В ее послужном списке также значатся должности в департаменте финансового, правового и организационно-кадрового обеспечения, где она проявила себя как эффективный организатор и профессионал своего дела.
Напомним, министерство природных ресурсов и экологии Омской области возглавляет Татьяна Хавронина, Теперь у нее есть четыре заместителя: Сергей Палагута, Александр Володев, Вадим Матвеев и Мария Романюк.