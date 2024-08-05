Ранее работала помощником. В омском минприроды произошло крупное назначение

Мария Романюк не новичок в ведомстве. До назначения на новую должность она занимала пост помощника министра и успела зарекомендовать себя как квалифицированный специалист. В ее послужном списке также значатся должности в департаменте финансового, правового и организационно-кадрового обеспечения, где она проявила себя как эффективный организатор и профессионал своего дела.