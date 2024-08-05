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Published Сегодня, 07:21

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Updated Сегодня, 07:23

У руководителя омского минприроды Хаврониной появился новый заместитель

Ранее работала помощником. В омском минприроды произошло крупное назначение

5 августа 2024, 07:21
Фото: gorod55.ru

У руководителя омского минприроды Хаврониной появился новый заместитель

Ранее Мария Романюк работала в этом ведомстве на должности помощника министра.

С сегодняшнего дня, 5 августа 2024 года, на пост заместителя министра природных ресурсов и экологии назначена Мария Романюк. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Омской области.

Мария Романюк не новичок в ведомстве. До назначения на новую должность она занимала пост помощника министра и успела зарекомендовать себя как квалифицированный специалист. В ее послужном списке также значатся должности в департаменте финансового, правового и организационно-кадрового обеспечения, где она проявила себя как эффективный организатор и профессионал своего дела.

Напомним, министерство природных ресурсов и экологии Омской области возглавляет Татьяна Хавронина, Теперь у нее есть четыре заместителя: Сергей Палагута, Александр Володев, Вадим Матвеев и Мария Романюк.

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#Омск#Омская область#Назначение#Правительство#Новости#Министерство#Заместитель#Министерство природы
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Пятый по счету. В омском минобре появился новый заместитель министра
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