После обрушения дома в Нижнем Тагиле 22 семьи лишились документов

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Об этом сообщили в департаменте информационной политики области.
Материальная помощь отправится всем пострадавшим после сверки банковских счетов. Общая сумма компенсаций из областного и местного бюджетов составила более 13 млн рублей. На сегодняшний день 53 человека переехали в пункт временного размещения. Остальные жители дома остались у родственников или друзей, пишет uralpolit.ru.
В Нижнем Тагиле, напомним, 1 августа обрушилась часть многоквартирного дома на Сибирской улице. По предварительным данным МЧС России, это произошло из-за взрыва газовоздушной смеси. В результате ЧП было разрушено или повреждено 25 квартир.