После обрушения дома в Нижнем Тагиле 22 семьи лишились документов

Специалисты Минсоцполитики региона составили 65% «социальных паспортов» на пострадавших при обрушении двух подъездов в пятиэтажке Нижнего Тагила для оказания жителям адресной помощи в связи с тем, что 22 семьи лишились своих документов.