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Updated Сегодня, 15:58

После обрушения дома в Нижнем Тагиле 22 семьи лишились документов

5 августа 2024, 15:58
Специалисты Минсоцполитики региона составили 65% «социальных паспортов» на пострадавших при обрушении двух подъездов в пятиэтажке Нижнего Тагила для оказания жителям адресной помощи в связи с тем, что 22 семьи лишились своих документов.

Об этом сообщили в департаменте информационной политики области.

Материальная помощь отправится всем пострадавшим после сверки банковских счетов. Общая сумма компенсаций из областного и местного бюджетов составила более 13 млн рублей. На сегодняшний день 53 человека переехали в пункт временного размещения. Остальные жители дома остались у родственников или друзей, пишет uralpolit.ru.

В Нижнем Тагиле, напомним, 1 августа обрушилась часть многоквартирного дома на Сибирской улице. По предварительным данным МЧС России, это произошло из-за взрыва газовоздушной смеси. В результате ЧП было разрушено или повреждено 25 квартир.

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