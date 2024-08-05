Парки, мосты и Тихий океан. Какие места во Владивостоке должен увидеть каждый турист

Однако многие туристы намеренно выбирают другой вид транспорта — поезд. Именно Владивосток является конечной точкой знаменитой Транссибирской магистрали, проезд по которой привлекает не только россиян, но и туристов со всего мира. Например, голландец, живущий в России уже девять лет, рассказал, что о Транссибирской магистрали знают на его родине и считают ее по-настоящему «легендарным путем».