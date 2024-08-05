Парки, мосты и Тихий океан. Какие места во Владивостоке должен увидеть каждый турист

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
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Updated Сегодня, 10:33
Владивосток находится на юге Дальнего Востока, на севере он граничит с Хабаровским краем, на юге — с Китаем и КНДР, а на западе — с КНР. Расстояние от Владивостока до Москвы составляет 9 200 километров, пишет «Интерфакс».
Самый простой и быстрый способ добраться до Владивостока — полететь на самолете. Прямые рейсы следуют туда из Москвы и Санкт-Петербурга, время в пути составит около восьми с половиной часов.
Однако многие туристы намеренно выбирают другой вид транспорта — поезд. Именно Владивосток является конечной точкой знаменитой Транссибирской магистрали, проезд по которой привлекает не только россиян, но и туристов со всего мира. Например, голландец, живущий в России уже девять лет, рассказал, что о Транссибирской магистрали знают на его родине и считают ее по-настоящему «легендарным путем».
Ежедневно из Москвы во Владивосток выезжают два состава, путь занимает почти семь дней. Пассажиров ждут два десятка регионов России за окнами поезда и 174 остановки.
Некоторые путешественники предпочитают преодолевать расстояние на автомобиле, без остановок время в пути от Москвы до Владивостока составит пять-шесть дней.
Летом цены на авиабилеты одни из самых высоких. Так, перелет из Москвы или Санкт-Петербурга во Владивосток и обратно обойдется в среднем в 50-55 тысяч рублей. Осенью цена снижается до 30-35 тысяч.
За путешествие на поезде придется отдать минимум 13-15 тысяч рублей за место в плацкарте и от 15 до 20 тысяч рублей за место в купе вне зависимости от сезона. Автомобилистам же придется потратить на бензин не меньше 30-40 тысяч рублей в одну сторону.
Во Владивостоке хорошо выражены все времена года, на погоду влияет умеренный муссонный климат. Зимой здесь холодно и ветрено, а летом тепло и даже жарко. Единственное, но что стоит обратить внимание: климатическое лето в Приморье начинается и заканчивается на месяц позже календарного.
Период самой приятной погоды здесь длится с июля по сентябрь. В это время воздух и море достаточно прогреты — можно купаться, загорать и изучать город с воды.
По данным на июль этого года, ночь в хостеле обойдется минимум в 900 рублей, цены на отели же почти сильно выше. За ночь в трехзвездочном отеле в исторической части города придется отдать 3500–8500 рублей. Стоимость аренды однокомнатной квартиры или студии в центре начинается от 2500–3000 рублей за ночь.
Маяк Токаревского — один из старейших во Владивостоке. Он был построен в 1876 году и до сих пор работает по назначению. Находится маяк в конце насыпной дамбы Токаревская кошка и является крайней материковой точкой перед Тихим океаном.
Знаменитая вантовая переправа через бухту Золотой Рог, которая соединяет центр Владивостока и мыс Чуркин. Высота пилонов составляет 226 метров, до дорожного полотна — 64 метра, такие размеры позволяют проходить судам любого размера. Длина переправы же — почти 1,4 километра.
Здесь турист найдет множество магазинов с продукцией на любой вкус. Также можно прогуляться по брусчатке до Спортивной набережной, заглянуть в кофейню или отдохнуть на изящной лавочке у фонтана. Пешеходная улица проходит мимо зданий дореволюционного Владивостока.
Нагорный парк — одно из самых популярных мест отдыха среди горожан и гостей Владивостока. Он находится на сопке Тюменской, ее высота — чуть больше 200 метров. С возвышенности открывается потрясающий вид на столицу Приморья, примечательно, что попасть туда можно бесплатно.
В столице Приморья несколько крупных набережных. Местные уверяют, что несколько из них определенно стоит посетить. Это редкие для города ровные места, ходить по которым можно без лишних физических усилий, именно поэтому там всегда кипит жизнь.
Корабельная набережная считается сердцем Владивостока, ведь именно с берегов бухты Золотой Рог началось строительство города. Набережную легко узнать по большому количеству кораблей. Здесь же находится мемориал «Боевая слава Тихоокеанского флота», посвященный приморцам-героям Великой Отечественной войны.