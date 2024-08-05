Ошиблись ноликом. Жительница Омской области добилась перерасчета детского пособия

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Жительница Тарского района обратилась в прокуратуру с жалобой на размер пособия, после чего правоохранители провели проверку соблюдения социальных прав женщины.
В ходе нее было установлено, что в январе этого года работники местной администрации сделали ошибку, когда вносили в официальные документы сведения о выплате заявительнице материальной помощи: вместо выплаченных 15 тысяч рублей было указано 150. Из-за этого размер ежемесячного пособия на детей составил только 75% от МРОТ, вместо положенных 100%.
После проверки прокуратура внесла главе района представление, после женщине сделали перерасчет суммы и назначили пособие в положенном размере, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.