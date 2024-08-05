Ошиблись ноликом. Жительница Омской области добилась перерасчета детского пособия

В ходе нее было установлено, что в январе этого года работники местной администрации сделали ошибку, когда вносили в официальные документы сведения о выплате заявительнице материальной помощи: вместо выплаченных 15 тысяч рублей было указано 150. Из-за этого размер ежемесячного пособия на детей составил только 75% от МРОТ, вместо положенных 100%.