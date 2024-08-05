Новый и. о. Стало известно, кто будет руководить омским департаментом строительства

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Городу55 стало известно, кто возглавит департамент строительства после ухода из ведомства Михаила Веселева и Михаила Сизова. Исполняющим обязанности директора депстроя станет Александр Маер, который занимает пост первого заместителя директора. В департаменте он работает с марта 2022 года.
Напомним, что первым свой пост покинул глава департамента Михаил Веселев. Он занимал эту должность с февраля прошлого года, а 19 июля отработал свой последний рабочий день.
Затем в начале августа его заместитель Михаил Сизов также решил уйти по собственному желанию. До этого он работал в этой должности в течение полутора лет. Чиновник стал заместителем директора депстроя в ноябре 2022 года, еще при Сергее Козубовиче.