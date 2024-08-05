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Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

иллюстрация

Новый и. о. Стало известно, кто будет руководить омским департаментом строительства

5 августа 2024, 09:50
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Стало известно имя нового руководителя омского депстроя

Исполняющим обязанности директора депстроя станет Александр Маер. Однако в департаменте все еще открыты две руководящие позиции.

Городу55 стало известно, кто возглавит департамент строительства после ухода из ведомства Михаила Веселева и Михаила Сизова. Исполняющим обязанности директора депстроя станет Александр Маер, который занимает пост первого заместителя директора. В департаменте он работает с марта 2022 года.

Напомним, что первым свой пост покинул глава департамента Михаил Веселев. Он занимал эту должность с февраля прошлого года, а 19 июля отработал свой последний рабочий день.

Затем в начале августа его заместитель Михаил Сизов также решил уйти по собственному желанию. До этого он работал в этой должности в течение полутора лет. Чиновник стал заместителем директора депстроя в ноябре 2022 года, еще при Сергее Козубовиче.

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