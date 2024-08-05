Не платили за аренду земли. Суд оштрафовал владельцев ТЦ «Парк» на 1,5 млн рублей

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Омский арбитражный суд рассмотрел иск департамента имущественных отношений к владельцам торгового центра в парке 30-летия ВЛКСМ. Они не платили за аренду земли под ТЦ почти пять месяцев: с 23 августа прошлого года по 15 января текущего.
Напомним, что торговым центром «Парк» владеют два индивидуальных предпринимателя и ООО «Азалия». ИП Борису Павлову и «Азалии» принадлежат по две пятых ТЦ, а ИП Любови Ермохиной — одна пятая.
В результате суд удовлетворил иск депимущества и взыскал с ИП Бориса Павлова и «Азалии» по 561 314 рублей, а также обязал их выплатить проценты за пользование чужими средствами в размере 18 065 рублей. ИП Любовь Ермохина оштрафована на 280 690 рублей, проценты в ее случае составили 9 033 рубля. Сумма взыскания с трех владельцев достигла 1 448 481 рубля.