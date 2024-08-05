gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

ТЦ Парк

Не платили за аренду земли. Суд оштрафовал владельцев ТЦ «Парк» на 1,5 млн рублей

5 августа 2024, 14:43
Фото: Яндекс Карты
ТЦ Парк

Суд оштрафовал владельцев ТЦ «Парк» на 1,5 млн рублей

Омский арбитражный суд рассмотрел иск депимущества к владельцам ТЦ в парке 30-летия ВЛКСМ и обязал их выплатить полтора миллиона штрафа, причина — уклонение от платы за аренду земли.

Омский арбитражный суд рассмотрел иск департамента имущественных отношений к владельцам торгового центра в парке 30-летия ВЛКСМ. Они не платили за аренду земли под ТЦ почти пять месяцев: с 23 августа прошлого года по 15 января текущего.

Напомним, что торговым центром «Парк» владеют два индивидуальных предпринимателя и ООО «Азалия». ИП Борису Павлову и «Азалии» принадлежат по две пятых ТЦ, а ИП Любови Ермохиной — одна пятая.

В результате суд удовлетворил иск депимущества и взыскал с ИП Бориса Павлова и «Азалии» по 561 314 рублей, а также обязал их выплатить проценты за пользование чужими средствами в размере 18 065 рублей. ИП Любовь Ермохина оштрафована на 280 690 рублей, проценты в ее случае составили 9 033 рубля. Сумма взыскания с трех владельцев достигла 1 448 481 рубля.

ТЦ точно не будет: компания «Кедр» вернула мэрии Омска участок земли в парке
Узнать подробнее
В Омске через суд попробуют забрать у «Кедра» «новые» участки в парке 30-летия ВЛКСМ
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Арбитражный суд#Суд#Новости#Тц#ТЦ Парк
Подпишитесь
Новый и. о. Стало известно, кто будет руководить омским департаментом строительства
Сегодня, 09:50
Глава минсельхоза прокомментировал скандал из-за публикаций в СМИ про фермера Руля
Сегодня, 11:28
Интрига затянулась. На презентации омского «Авангарда» выступит группа «Моя Мишель»
Сегодня, 11:44
Грозовая неделя: омичей предупредили о резком похолодании и проливных дождях
Сегодня, 13:21
Урожая все больше. Где жители Омской области собирают грибы этим летом
Сегодня, 13:00
Виноват дефицит учителей. В омской школе расформировали один из классов
Сегодня, 08:26