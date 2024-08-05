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Posted Сегодня, 04:17

Published Сегодня, 04:17

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Updated Сегодня, 04:19

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Назначили неправильное лечение. Омичка погибла из-за врачебной ошибки

5 августа 2024, 04:17
Фото: 1MI
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В Омской области врача осудили за смерть пациентки

Врач отправила пациентку на томографию, которая была ей противопоказана. В итоге медицинская процедура обернулась смертью сельчанки.

Омский областной суд вынес приговор врачу-неврологу, которая работала в Черлакской центральной районной больнице. Она признана виновной в причинении смерти по неосторожности.

Как следует из документов, в августе 2022 года, не проведя должного осмотра и не изучив медицинскую карту, врач назначила пациентке МРТ головного мозга, несмотря на наличие противопоказаний.

Пациентка, у которой в 2018 году был установлен электрокардиостимулятор, скончалась во время процедуры в сентябре 2022 года. Суд первой инстанции назначил врачу ограничение свободы на два года и лишил ее права работать в медицинских учреждениях.

В ходе апелляции суд подтвердил приговор, добавив, что врач не сможет заниматься своей деятельностью еще два года. Приговор вступил в законную силу.

Ранее Город55 сообщал, что омичка стала жертвой врачей клиники в Ленинском округе. Врачи без образования провели ей неправильную операцию по удалению варикоза ног. Пострадавшей выплатили компенсацию в размере 350 тысяч рублей.

Стало только хуже. Врачи без образования провели омичке операцию на ногах
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#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Пострадавшие#Медицина#Приговор#Смерть#Врачи#Новости#Медики#Черлакский район#ЦРБ
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