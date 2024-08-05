Назначили неправильное лечение. Омичка погибла из-за врачебной ошибки

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
Омский областной суд вынес приговор врачу-неврологу, которая работала в Черлакской центральной районной больнице. Она признана виновной в причинении смерти по неосторожности.
Как следует из документов, в августе 2022 года, не проведя должного осмотра и не изучив медицинскую карту, врач назначила пациентке МРТ головного мозга, несмотря на наличие противопоказаний.
Пациентка, у которой в 2018 году был установлен электрокардиостимулятор, скончалась во время процедуры в сентябре 2022 года. Суд первой инстанции назначил врачу ограничение свободы на два года и лишил ее права работать в медицинских учреждениях.
В ходе апелляции суд подтвердил приговор, добавив, что врач не сможет заниматься своей деятельностью еще два года. Приговор вступил в законную силу.
Ранее Город55 сообщал, что омичка стала жертвой врачей клиники в Ленинском округе. Врачи без образования провели ей неправильную операцию по удалению варикоза ног. Пострадавшей выплатили компенсацию в размере 350 тысяч рублей.