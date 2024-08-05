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Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

иллюстрация

Нашли мертвыми. В Омске завершились поиски двух пропавших пенсионеров

5 августа 2024, 09:06
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске нашли тела двух пропавших пенсионеров

Об их исчезновении стало известно 30 и 31 июля.

Сегодня в паблике «Доброспас-Омск» появилась информация о том, что поиски пенсионеров, пропавших в Омской области, завершены. К сожалению, их обнаружили мертвыми.

Напомним, что 30 июля 69-летняя омичка ушла из пансионата «Долголетие» в поселке Дачном Омского района и не вернулась. Как сообщили в полиции изданию «Новый Омск», ее тело нашли в лесу в 100 метрах от пансионата.

На следующий день в селе Увальняя Бития Саргатского района пропал 73-летний местный житель. Тело пропавшего нашел участковый на крыше его дома.

пропавшие пенсинерыпропавшие пенсинеры
пропавшие пенсинерыпропавшие пенсинеры
пропавшие пенсинеры
Фото: «Доброспас-Омск»

Также в полиции уточнили, что на телах обоих пенсионеров не найдено следов насильственной смерти.

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