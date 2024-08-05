Нашли мертвыми. В Омске завершились поиски двух пропавших пенсионеров

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Сегодня в паблике «Доброспас-Омск» появилась информация о том, что поиски пенсионеров, пропавших в Омской области, завершены. К сожалению, их обнаружили мертвыми.
Напомним, что 30 июля 69-летняя омичка ушла из пансионата «Долголетие» в поселке Дачном Омского района и не вернулась. Как сообщили в полиции изданию «Новый Омск», ее тело нашли в лесу в 100 метрах от пансионата.
На следующий день в селе Увальняя Бития Саргатского района пропал 73-летний местный житель. Тело пропавшего нашел участковый на крыше его дома.
Также в полиции уточнили, что на телах обоих пенсионеров не найдено следов насильственной смерти.