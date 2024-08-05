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Нашествие насекомых, резкое похолодание и громкое назначение. Омск сегодня

5 августа 2024, 15:00
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Жители омских многоэтажек пожаловались на нашествие черных жуков

Жители центральной части города пожаловались на нашествие черных жуков. Одно из сообщений появилось в паблике «Голос Омска». Омича, живущая в доме №123 на улице Омской, рассказала, что насекомые активны вечером и ночью, в это время ими облеплен весь дом. С такой же проблемой столкнулись жильцы домов на улицах Чернышевского, Красный Путь и Рабиновича.

«Лезут во все щели». Квартиры омичей заполонили черные жирные жуки
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Новость №2. На этой неделе в Омске ожидается резкое похолодание, проливные дожди и грозы

На этой неделе Омскую область накроют дожди и грозы. 6 и 7 августа осадки будут сохраняться в течение суток, а температура воздуха составит +15 градусов днем +25 градусов ночью. В четверг, 8 августа, в некоторых районах области также пройдут дожди. Ночью столбик термометра покажет +9…14 градусов, а днем — +23 градуса.

Грозовая неделя: омичей предупредили о резком похолодании и проливных дождях
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Новость №3. У руководителя омского минприроды Хаврониной появился новый заместитель

Новым заместителем министра природных ресурсов и экологии Омской области назначена Мария Романюк, такое распоряжение подписал Виталий Хоценко. До назначения на новую должность она занимала пост помощника министра, а до этого работала в департаменте финансового, правового и организационно-кадрового обеспечения.

Ранее работала помощником. В омском минприроды произошло крупное назначение
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