Нашествие насекомых, резкое похолодание и громкое назначение. Омск сегодня

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Новость №1. Жители омских многоэтажек пожаловались на нашествие черных жуков
Жители центральной части города пожаловались на нашествие черных жуков. Одно из сообщений появилось в паблике «Голос Омска». Омича, живущая в доме №123 на улице Омской, рассказала, что насекомые активны вечером и ночью, в это время ими облеплен весь дом. С такой же проблемой столкнулись жильцы домов на улицах Чернышевского, Красный Путь и Рабиновича.
Новость №2. На этой неделе в Омске ожидается резкое похолодание, проливные дожди и грозы
На этой неделе Омскую область накроют дожди и грозы. 6 и 7 августа осадки будут сохраняться в течение суток, а температура воздуха составит +15 градусов днем +25 градусов ночью. В четверг, 8 августа, в некоторых районах области также пройдут дожди. Ночью столбик термометра покажет +9…14 градусов, а днем — +23 градуса.
Новость №3. У руководителя омского минприроды Хаврониной появился новый заместитель
Новым заместителем министра природных ресурсов и экологии Омской области назначена Мария Романюк, такое распоряжение подписал Виталий Хоценко. До назначения на новую должность она занимала пост помощника министра, а до этого работала в департаменте финансового, правового и организационно-кадрового обеспечения.