Нашествие насекомых, резкое похолодание и громкое назначение. Омск сегодня

Жители центральной части города пожаловались на нашествие черных жуков. Одно из сообщений появилось в паблике «Голос Омска». Омича, живущая в доме №123 на улице Омской, рассказала, что насекомые активны вечером и ночью, в это время ими облеплен весь дом. С такой же проблемой столкнулись жильцы домов на улицах Чернышевского, Красный Путь и Рабиновича.