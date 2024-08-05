Мошенники обхитрили кузбасского профессора почти на 10 млн рублей

Профессор ранее много раз видел публикации в СМИ о мошеннических схемах, но все равно дал себя обмануть. Он оформил кредиты на 6,5 млн рублей и вместе со своими накоплениями перевёл злоумышленникам в общей сложности 9,5 млн рублей. Обратился в полицию мужчина после того, как понял, что стал жертвой мошенников. Сотрудниками было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).



