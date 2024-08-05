Мошенники обхитрили кузбасского профессора почти на 10 млн рублей

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
По данным ведомства, мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником оператора мобильной связи, пишет sibdepo.ru. Жертве сообщили, будто у него заканчивается договор обслуживания абонентского номера. Чтобы продлить договор, необходимо назвать код из смс-сообщения.
«Когда мужчина выполнил требование, ему поступил звонок от „специалиста госуслуг“. Женщина рассказала потерпевшему о взломе его личного кабинета и предупредила, что с ним свяжется работник банка. Вскоре новокузнечанину позвонил мужчина и убедил в том, что денежные средства со счета потерпевшего перечислены за рубеж. Он рекомендовал горожанину перевести все накопления и кредитные деньги на „безопасный“ счет», — говорится в сообщении.
Профессор ранее много раз видел публикации в СМИ о мошеннических схемах, но все равно дал себя обмануть. Он оформил кредиты на 6,5 млн рублей и вместе со своими накоплениями перевёл злоумышленникам в общей сложности 9,5 млн рублей. Обратился в полицию мужчина после того, как понял, что стал жертвой мошенников. Сотрудниками было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).