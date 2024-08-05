Грозовая неделя: омичей предупредили о резком похолодании и проливных дождях

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
На этой неделе жителям Омска не понадобятся солнцезащитные очки или кепки. Однако выйти из дома без зонта будет не лучшей идеей. По данным сервиса визуализации погоды Ventusky, в нашем регионе ожидаются затяжные дожди с грозой. А к концу недели температура воздуха резко понизится.
В период с 6 по 7 августа омичей ждут кратковременные дожди и грозы. По ночам температура воздуха будет составлять до +15 градусов, а днем не превысит +25 градусов.
В четверг, 8 августа, в некоторых районах области также пройдут дожди. Ночью температура воздуха упадет до 9-14 градусов со знаком плюс, а днем поднимется не выше +23 градусов.
Затем в пятницу омичей ожидает самый дождливый день недели. Согласно прогнозам, 9 августа может выпасть до 27 миллиметров осадков. Помимо этого, в этот день придет мощный грозовой фронт. Грозы ожидаются на всей территории региона.
Завершится рабочая неделя дождями разной интенсивности и грозой. С приближением циклона ночью похолодает до +11 градусов, а днем столбик термометра покажет до +20 градусов.
Напомним, что ранее синоптики предупреждали жителей Омска о том, что первая неделя августа будет жаркой. Однако уже после этого периода ожидается снижение температуры. Более подробную информацию о прогнозе погоды на последний летний месяц можно найти ниже: