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Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

иллюстрация

Грозовая неделя: омичей предупредили о резком похолодании и проливных дождях

5 августа 2024, 13:21
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

На этой неделе в Омске ожидается резкое похолодание, проливные дожди и грозы

Максимально в этот период воздух днем прогреется до +25 градусов, ночью упадет до +11 градусов.

На этой неделе жителям Омска не понадобятся солнцезащитные очки или кепки. Однако выйти из дома без зонта будет не лучшей идеей. По данным сервиса визуализации погоды Ventusky, в нашем регионе ожидаются затяжные дожди с грозой. А к концу недели температура воздуха резко понизится.

погода на неделюпогода на неделю
погода на неделю
Фото: Сервис визуализации погоды Ventusky

В период с 6 по 7 августа омичей ждут кратковременные дожди и грозы. По ночам температура воздуха будет составлять до +15 градусов, а днем не превысит +25 градусов.

погода 6 августапогода 6 августа
погода 6 августапогода 6 августа
погода 6 августа
Фото: Сервис визуализации погоды Ventusky

В четверг, 8 августа, в некоторых районах области также пройдут дожди. Ночью температура воздуха упадет до 9-14 градусов со знаком плюс, а днем поднимется не выше +23 градусов.

Затем в пятницу омичей ожидает самый дождливый день недели. Согласно прогнозам, 9 августа может выпасть до 27 миллиметров осадков. Помимо этого, в этот день придет мощный грозовой фронт. Грозы ожидаются на всей территории региона.

погода 9 августапогода 9 августа
погода 9 августапогода 9 августа
погода 9 августа
Фото: Сервис визуализации погоды Ventusky

Завершится рабочая неделя дождями разной интенсивности и грозой. С приближением циклона ночью похолодает до +11 градусов, а днем столбик термометра покажет до +20 градусов.

Напомним, что ранее синоптики предупреждали жителей Омска о том, что первая неделя августа будет жаркой. Однако уже после этого периода ожидается снижение температуры. Более подробную информацию о прогнозе погоды на последний летний месяц можно найти ниже:

Жара, грозы и солнце: что омичам ожидать от погоды в августе
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