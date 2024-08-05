Грозовая неделя: омичей предупредили о резком похолодании и проливных дождях

На этой неделе жителям Омска не понадобятся солнцезащитные очки или кепки. Однако выйти из дома без зонта будет не лучшей идеей. По данным сервиса визуализации погоды Ventusky, в нашем регионе ожидаются затяжные дожди с грозой. А к концу недели температура воздуха резко понизится.