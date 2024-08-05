Экономист Беляев считает, что бороться с инфляцией должна ФАС, а не Центробанк

Беляев отметил, что главная задача ФАС — контролировать цены. Она может разрешить предприятиям поднять цену на некоторые товары, но это должно происходить в соответствии с объективными условиями на рынке. Однако, по его словам, деятельность ФАС оставляет желать лучшего, поэтому наблюдается рост цен на различные продукты. Эксперт отметил, что, согласно законам политэкономии цены повышаются тогда, когда растет спрос на дефицитный товар. Однако, если дефицита нет, то рост спроса не должен вести к повышению цены.