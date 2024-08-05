Экономист Беляев считает, что бороться с инфляцией должна ФАС, а не Центробанк

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Михаил Беляев, финансовый аналитик, в беседе с «Ридусом» заявил, что Центробанк не сможет замедлить инфляцию через повышение ключевой ставки. Он пояснил, что инфляция в стране вызвана не избытком денег, а монополистическим ценообразованием, как и в других развитых странах.
Экономист отметил, что мировой рынок пережил трансформацию пятьдесят лет назад и стал монополистическим. Теперь условия диктует продавец, для которого главное — увеличить прибыль и самый простой способ добиться этого — повысить цены на продукцию. Поэтому он считает, что бороться с инфляцией должна Федеральная антимонопольная служба, а не Центробанк.
Беляев отметил, что главная задача ФАС — контролировать цены. Она может разрешить предприятиям поднять цену на некоторые товары, но это должно происходить в соответствии с объективными условиями на рынке. Однако, по его словам, деятельность ФАС оставляет желать лучшего, поэтому наблюдается рост цен на различные продукты. Эксперт отметил, что, согласно законам политэкономии цены повышаются тогда, когда растет спрос на дефицитный товар. Однако, если дефицита нет, то рост спроса не должен вести к повышению цены.