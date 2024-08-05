Двое погибли, одного спасли. В омском МЧС поделились статистикой по пожарам за неделю

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
В МЧС по Омской области рассказали об итогах за минувшую неделю. С 29 июля по 4 августа спасатели ликвидировали 55 пожаров, в 26 случаях горели трава и мусор.
Очень часто омичи звонили в МЧС с целью похулиганить — зарегистрирован 61 ложный выезд. Кроме того, 292 раза ложно сработала сигнализация. Из огня спасли одного омича, к сожалению, два человека погибли.
В МЧС просят омичей не оставлять технику включенной без присмотра, не перегружать электросети, отключать приборы перед выходом из дома.
Напомним, ранее Город55 сообщал о страшном пожаре на 23-й Северной, где погибла 13-летняя девочка. Возгорание произошло из-за неисправной батарейки в электросамокате.