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Posted Сегодня, 04:06

Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 04:08

Updated Сегодня, 04:08

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Двое погибли, одного спасли. В омском МЧС поделились статистикой по пожарам за неделю

5 августа 2024, 04:06
Фото: Изображение Midjourney
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За неделю в Омской области в пожарах погибли два человека

Часто омичи звонят в МЧС просто для развлечения. Это может стоить жизни людей, которым действительно нужна помощь.

В МЧС по Омской области рассказали об итогах за минувшую неделю. С 29 июля по 4 августа спасатели ликвидировали 55 пожаров, в 26 случаях горели трава и мусор.

Очень часто омичи звонили в МЧС с целью похулиганить — зарегистрирован 61 ложный выезд. Кроме того, 292 раза ложно сработала сигнализация. Из огня спасли одного омича, к сожалению, два человека погибли.

В МЧС просят омичей не оставлять технику включенной без присмотра, не перегружать электросети, отключать приборы перед выходом из дома.

Напомним, ранее Город55 сообщал о страшном пожаре на 23-й Северной, где погибла 13-летняя девочка. Возгорание произошло из-за неисправной батарейки в электросамокате.

Загорелся из-за самоката. В страшном пожаре на 23-й Северной погибла юная омичка
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#Происшествия#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Пожары#Пострадавшие#МЧС#Новости#Погибшие#Возгорание
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