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Дорожает все. Цены на отдых в Калининграде выросли на 30 процентов

Дорожает все. Цены на отдых в Калининграде выросли на 30 процентов

5 августа 2024, 10:51
Фото: 1MI
В правительстве Калининградской области рассказали, что по итогам первой половины 2024 года отдых в самом западном регионе страны подорожал на 30%.

По итогам первой половины 2024 года отдых в Калининграде подорожал на 30 процентов, пишет «Российская газета» со ссылкой на областное правительство. В регионе растут цены на все, основная причина — его популярность среди российских туристов на протяжении всего года.

При этом разброс цен довольно большой: на бюджетный трехдневный отдых можно потратить около 20 тысяч рулей, на шестидневный — 40 тысяч (при размещении в хостелах или гостиницах среднего класса). Если брать более дорогие варианты размещения, например, пятизвездочные гостиницы курортов Светлогорск и Зеленоградск, придется отдать более 200-250 тысяч рублей.

Однако в стоимость туров, как правило, не входит перелет, на который придется потратить еще около 25 тысяч. Место в купе поезда же обойдется в среднем в пять тысяч рублей в одну сторону.

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#Анастасия Баянова#Туризм#Россия#Новости#Путешествия#КЦ
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