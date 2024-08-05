Дорожает все. Цены на отдых в Калининграде выросли на 30 процентов

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
По итогам первой половины 2024 года отдых в Калининграде подорожал на 30 процентов, пишет «Российская газета» со ссылкой на областное правительство. В регионе растут цены на все, основная причина — его популярность среди российских туристов на протяжении всего года.
При этом разброс цен довольно большой: на бюджетный трехдневный отдых можно потратить около 20 тысяч рулей, на шестидневный — 40 тысяч (при размещении в хостелах или гостиницах среднего класса). Если брать более дорогие варианты размещения, например, пятизвездочные гостиницы курортов Светлогорск и Зеленоградск, придется отдать более 200-250 тысяч рублей.
Однако в стоимость туров, как правило, не входит перелет, на который придется потратить еще около 25 тысяч. Место в купе поезда же обойдется в среднем в пять тысяч рублей в одну сторону.