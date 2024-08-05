Дорожает все. Цены на отдых в Калининграде выросли на 30 процентов

При этом разброс цен довольно большой: на бюджетный трехдневный отдых можно потратить около 20 тысяч рулей, на шестидневный — 40 тысяч (при размещении в хостелах или гостиницах среднего класса). Если брать более дорогие варианты размещения, например, пятизвездочные гостиницы курортов Светлогорск и Зеленоградск, придется отдать более 200-250 тысяч рублей.