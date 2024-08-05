Диетолог объяснила, почему овсянка — самая лучшая каша

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
На этот вопрос Общественной службе новостей ответила диетолог Полина Журавлева.
По ее мнению, самой полезной кашей испокон веков была овсяная.
«Правда, с появлением экзотических каш из киноа и так далее овсянку начали ставить под сомнение. Но я могу уверенно сказать, что именно овсяная каша возглавляет рейтинг самых полезных каш», — пояснила она.
Данная каша, по словам диетолога, не только богата витаминами группы B, но и значительно снижает уровень холестерина.
«Также овсянка обладает антиоксидантными свойствами, легко усваивается, не перегружает кишечник и прекрасно утоляет чувство голода», — подчеркнула специалист.
Серебро в тройке лидеров, по мнению Журавлевой, следует отдать гречке.
«Знаю, что это не очень привычно, но гречка — лучший вариант для завтрака. Она богата растительным белком, калием, магнием, фосфором и другими минералами, а также рутином, который укрепляет сосуды. Гречка дает заряд энергии на весь день», — пояснила она.
Третье место, по словам Журавлевой можно отдать киноа. Из-за большого количества растительного белка, клетчатки, антиоксидантов и минералов она является уникальным доступным эликсиром.
Наименее полезными, как отмечает Журавлева, являются другие виды каш: перловая, рисовая и манная.
«Но любая каша в умеренных количествах в принципе не может быть вредна для здоровья», — считает диетолог.
Полина Журавлева советует есть разные каши, чтобы у организма было разнообразие и он получал и вырабатывал различные полезные микроэлементы.