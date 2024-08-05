Диетолог объяснила, почему овсянка — самая лучшая каша

Кашу нас заставляли есть с раннего детства. Говорили, что она полезна и каждый ребенок должен ее есть, чтобы быть сильным и победить всех. Но какая каша самая полезная?

На этот вопрос Общественной службе новостей ответила диетолог Полина Журавлева. По ее мнению, самой полезной кашей испокон веков была овсяная. «Правда, с появлением экзотических каш из киноа и так далее овсянку начали ставить под сомнение. Но я могу уверенно сказать, что именно овсяная каша возглавляет рейтинг самых полезных каш», — пояснила она. Данная каша, по словам диетолога, не только богата витаминами группы B, но и значительно снижает уровень холестерина. «Также овсянка обладает антиоксидантными свойствами, легко усваивается, не перегружает кишечник и прекрасно утоляет чувство голода», — подчеркнула специалист. Серебро в тройке лидеров, по мнению Журавлевой, следует отдать гречке. «Знаю, что это не очень привычно, но гречка — лучший вариант для завтрака. Она богата растительным белком, калием, магнием, фосфором и другими минералами, а также рутином, который укрепляет сосуды. Гречка дает заряд энергии на весь день», — пояснила она. Третье место, по словам Журавлевой можно отдать киноа. Из-за большого количества растительного белка, клетчатки, антиоксидантов и минералов она является уникальным доступным эликсиром. Наименее полезными, как отмечает Журавлева, являются другие виды каш: перловая, рисовая и манная. «Но любая каша в умеренных количествах в принципе не может быть вредна для здоровья», — считает диетолог. Полина Журавлева советует есть разные каши, чтобы у организма было разнообразие и он получал и вырабатывал различные полезные микроэлементы.