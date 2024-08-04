Жителей Омской области предупредили о скором отключении телевидения

В Омской области запланировали отключение и ремонт радиотелевизионных станций

С 5 по 11 августа в Омской области проведут ремонт ретрансляционных установок, использующихся для теле- и радиовещания. Однако такие работы потребуют их отключения, а значит, местные жители могут столкнуться с определенными неудобствами.