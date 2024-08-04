Жителей Омской области предупредили о скором отключении телевидения

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Информация о возможных перебоях в вещании цифрового телевидения в Омской области появилась на сайте Цифрового эфирного телевидения: по данным оператора вещания, отключения могут затронуть Омский, Русско-Полянский, Любинский и другие районы региона.
Как отмечается на сайте оператора цифрового телевидения, под отключение попадут оба мультиплекса телеканалов и Радио России: за время их эфирного «молчания» персонал передающих станций сможет провести все необходимые плановые или профилактические работы.
Напомним, что плановые работы на телевидении проводятся регулярно. Однако иногда они могут отклоняться от опубликованного расписания, в зависимости от погодных условий. Последний раз о возможных перебоях омичей предупреждали в конце июля: