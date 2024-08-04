gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

иллюстрация

Жителей Омской области предупредили о скором отключении телевидения

4 августа 2024, 06:40
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омской области запланировали отключение и ремонт радиотелевизионных станций

С 5 по 11 августа в Омской области проведут ремонт ретрансляционных установок, использующихся для теле- и радиовещания. Однако такие работы потребуют их отключения, а значит, местные жители могут столкнуться с определенными неудобствами.

Информация о возможных перебоях в вещании цифрового телевидения в Омской области появилась на сайте Цифрового эфирного телевидения: по данным оператора вещания, отключения могут затронуть Омский, Русско-Полянский, Любинский и другие районы региона.

Как отмечается на сайте оператора цифрового телевидения, под отключение попадут оба мультиплекса телеканалов и Радио России: за время их эфирного «молчания» персонал передающих станций сможет провести все необходимые плановые или профилактические работы.

Обратите внимание, что в расписании указано время по МосквеОбратите внимание, что в расписании указано время по Москве
Обратите внимание, что в расписании указано время по Москве
Фото: Сайт Цифрового эфирного телевидения

Напомним, что плановые работы на телевидении проводятся регулярно. Однако иногда они могут отклоняться от опубликованного расписания, в зависимости от погодных условий. Последний раз о возможных перебоях омичей предупреждали в конце июля:

Без связи с внешним миром. Названа дата отключения телерадиовещания в Омской области
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Общество#Ремонт#Омская область#Новости#Отключение#Телевидение#Вещание#Плановые работы
Подпишитесь
День города, возгорание на нефтезаводе и прыжок собаки из окна. Главные темы недели
Сегодня, 10:10
«Спит» после Дня города. Фоторепортаж из почти пустого, но заваленного мусором Омска
Сегодня, 05:31
Достаем зонтики. Синоптики предупредили омичей о феноменально дождливой неделе
Сегодня, 06:06
Больше никаких луж. Омское УДХБ потратит 20 миллионов на обустройство «ливневок»
Сегодня, 04:59
От ипподромов до «Института наследия»: какие госкомпании могут переехать в Омск
Вчера, 10:09
«Пицца» и Кузя со «Шнягой шняжной»: в центре Омска прошел концерт в честь Дня города
Вчера, 17:43