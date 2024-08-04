В омской «Пушкинке» выставили на торги 20 «квадратов» площади под аренду

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 08:59
Аукцион на право аренды свободной площади запустили совсем недавно: в минувшую субботу, 3 августа. Заинтересованные лица могут подать свои заявки на платформе «РТС-Тендер»: их будут принимать вплоть до 27 августа. Спустя два дня аукцион может быть закрыт — на 29 число запланировано подведение итогов и определение арендатора части нежилого помещения.
Предмет торгов располагается на втором этаже здания библиотеки — судя по представленным фото, ранее там размещалось учреждение общественного питания. Кроме того, как отмечается в объявлении, площадь полностью обеспечена всеми необходимыми коммунальными услугами. Начальная стоимость месячной аренды — 6,6 тыс рублей (цена может измениться, поскольку установлен шаг ставки в размере 5%). Помещение планируют передать в аренду на 11 месяцев — для размещения в нем буфета.
Напомним, ранее в Омске был объявлен аукцион на поиск подрядчика для обустройства городских ливневых канализаций: УДХБ оценило проведение работ в 19,3 млн рублей.