В омской «Пушкинке» выставили на торги 20 «квадратов» площади под аренду

Аукцион на право аренды свободной площади запустили совсем недавно: в минувшую субботу, 3 августа. Заинтересованные лица могут подать свои заявки на платформе «РТС-Тендер»: их будут принимать вплоть до 27 августа. Спустя два дня аукцион может быть закрыт — на 29 число запланировано подведение итогов и определение арендатора части нежилого помещения.