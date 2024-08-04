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Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

иллюстрация

В омской «Пушкинке» выставили на торги 20 «квадратов» площади под аренду

4 августа 2024, 07:40
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В омской библиотеке Пушкина начали искать арендатора на 20 «квадратов» площади

Запись с интересным бизнес-предложением появилась на портале ГИС «Торги»: потенциальному арендатору готовы предложить помещение, где ранее размещался буфет.

Аукцион на право аренды свободной площади запустили совсем недавно: в минувшую субботу, 3 августа. Заинтересованные лица могут подать свои заявки на платформе «РТС-Тендер»: их будут принимать вплоть до 27 августа. Спустя два дня аукцион может быть закрыт — на 29 число запланировано подведение итогов и определение арендатора части нежилого помещения.

Технический план реализуемого помещенияТехнический план реализуемого помещения
Технический план реализуемого помещения
Фото: ГИС «Торги»

Предмет торгов располагается на втором этаже здания библиотеки — судя по представленным фото, ранее там размещалось учреждение общественного питания. Кроме того, как отмечается в объявлении, площадь полностью обеспечена всеми необходимыми коммунальными услугами. Начальная стоимость месячной аренды — 6,6 тыс рублей (цена может измениться, поскольку установлен шаг ставки в размере 5%). Помещение планируют передать в аренду на 11 месяцев — для размещения в нем буфета.

Напомним, ранее в Омске был объявлен аукцион на поиск подрядчика для обустройства городских ливневых канализаций: УДХБ оценило проведение работ в 19,3 млн рублей.

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#Илья Скобин#Бизнес#Недвижимость#Омск#Коммунальные услуги#Аренда#Аукцион#Подрядчик#Торги#Библиотека#Новости#УДХБ#Ливневая канализация#Пушкинка
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