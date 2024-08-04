После праздника. В мэрии рассказали, сколько мусора оставили омичи на Дне города

Мэр Омска, Сергей Шелест, в своем Telegram-канале рассказал, сколько мусора осталось после празднования Дня города — городским службам пришлось постараться, чтобы собрать и увезти 153 кубометра различных отходов. На большинстве локаций работы уже почти завершены: тому способствовала заблаговременная установка дополнительных урн и вместительных контейнеров.