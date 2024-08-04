После праздника. В мэрии рассказали, сколько мусора оставили омичи на Дне города

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Мэр Омска, Сергей Шелест, в своем Telegram-канале рассказал, сколько мусора осталось после празднования Дня города — городским службам пришлось постараться, чтобы собрать и увезти 153 кубометра различных отходов. На большинстве локаций работы уже почти завершены: тому способствовала заблаговременная установка дополнительных урн и вместительных контейнеров.
Кроме подбора мусора, который оказался на виду, персонал УДХБ привел в порядок и покрытие улиц — Соборную площадь отмыли с применением различной техники. Как отметил градоначальник, Управление дорожного хозяйства и благоустройства уже вернулось к своему привычному режиму работы.
Ну, а как выглядели омские улицы ранним утром, до того как началась большая уборка — удалось выяснить корреспонденту Города55: