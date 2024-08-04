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Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

иллюстрация

После праздника. В мэрии рассказали, сколько мусора оставили омичи на Дне города

4 августа 2024, 08:21
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

После Дня города омское УДХБ вывезло из центра больше 150 кубометров отходов

Омск продолжает оправляться от праздников. Вслед за горожанами, посещавшими мероприятия по случаю Дня города, на улицы вышли работники УДХБ: убирать и вывозить мусор и очищать самые популярные маршруты.

Мэр Омска, Сергей Шелест, в своем Telegram-канале рассказал, сколько мусора осталось после празднования Дня города — городским службам пришлось постараться, чтобы собрать и увезти 153 кубометра различных отходов. На большинстве локаций работы уже почти завершены: тому способствовала заблаговременная установка дополнительных урн и вместительных контейнеров.

Кроме подбора мусора, который оказался на виду, персонал УДХБ привел в порядок и покрытие улиц — Соборную площадь отмыли с применением различной техники. Как отметил градоначальник, Управление дорожного хозяйства и благоустройства уже вернулось к своему привычному режиму работы.

Ну, а как выглядели омские улицы ранним утром, до того как началась большая уборка — удалось выяснить корреспонденту Города55:

«Спит» после Дня города. Фоторепортаж из почти пустого, но заваленного мусором Омска
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#Илья Скобин#Омск#Уборка#Мусор#День города#Новости#Сергей Шелест#УДХБ#Telegram
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