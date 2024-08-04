Вверх дном. Омичи поделились кадрами серьезного ДТП у Главпочтамта

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Информация о перевернувшемся автомобиле появилась сегодня, около 8 часов утра, в одном из популярных городских интернет-сообществ. По словам автора кадров, происшествие произошло рано утром, предположительно в 6 часов утра.
На видеозаписи, приложенной к сообщению, видно, что перевернувшийся автомобиль фактически перекрыл одну из полос Интернациональной улицы: водителя в салоне не видно, а проезжую часть засыпало мелкими обломками кузовных деталей авто. Что стало причиной опасного «кульбита», неизвестно — других пострадавших автомобилей в кадре нет.
Как рассказали Городу55 в пресс-службе ГАИ Омской области, мужчину на тот момент увезли медики — при осмотре у пострадавшего обнаружили ушибы.
Напомним, ранее Город55 сообщал о ДТП, произошедшем на «трассе смерти» Тюмень-Омск: на 466 километре произошло столкновение сразу двух большегрузов и легковушки, в результате которого машины охватил огонь. Уцелеть смог только водитель легкового автомобиля.