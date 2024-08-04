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Posted Сегодня, 04:07

Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:16

Updated Сегодня, 04:16

иллюстрация

Вверх дном. Омичи поделились кадрами серьезного ДТП у Главпочтамта

4 августа 2024, 04:07
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Очевидцы показали кадры с перевернутым авто у омского Главпочтамта

Причиной необычного ДТП стала ошибка при повороте: 57-летний мужчина не справился с управлением и допустил переворот авто.

Информация о перевернувшемся автомобиле появилась сегодня, около 8 часов утра, в одном из популярных городских интернет-сообществ. По словам автора кадров, происшествие произошло рано утром, предположительно в 6 часов утра.

На видеозаписи, приложенной к сообщению, видно, что перевернувшийся автомобиль фактически перекрыл одну из полос Интернациональной улицы: водителя в салоне не видно, а проезжую часть засыпало мелкими обломками кузовных деталей авто. Что стало причиной опасного «кульбита», неизвестно — других пострадавших автомобилей в кадре нет.

Как рассказали Городу55 в пресс-службе ГАИ Омской области, мужчину на тот момент увезли медики — при осмотре у пострадавшего обнаружили ушибы.

Сообщение с видеозаписью с места происшествияСообщение с видеозаписью с места происшествия
Сообщение с видеозаписью с места происшествия
Фото: Интернет-сообщество «Аварийный Омск» в социальной сети «ВКонтакте»

Напомним, ранее Город55 сообщал о ДТП, произошедшем на «трассе смерти» Тюмень-Омск: на 466 километре произошло столкновение сразу двух большегрузов и легковушки, в результате которого машины охватил огонь. Уцелеть смог только водитель легкового автомобиля.

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#Илья Скобин#Происшествия#ДТП#Омск#Авария#Новости#Медики#Трасса смерти#Поворот#ГАИ#Переворот#Тюмень-Омск#Большегрузы
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