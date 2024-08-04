Вверх дном. Омичи поделились кадрами серьезного ДТП у Главпочтамта

На видеозаписи, приложенной к сообщению, видно, что перевернувшийся автомобиль фактически перекрыл одну из полос Интернациональной улицы: водителя в салоне не видно, а проезжую часть засыпало мелкими обломками кузовных деталей авто. Что стало причиной опасного «кульбита», неизвестно — других пострадавших автомобилей в кадре нет.