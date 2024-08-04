День города, возгорание на нефтезаводе и прыжок собаки из окна. Главные темы недели

Но, опять же, не все герои носят маски: некоторые из них, наоборот, даже очень известны. И многие из них 3 августа собрались в Омске — померяться своими силами. Одни только титулы как звучат: «Самый сильный человек России», «Самый сильный человек Китая» и даже «Самая сильная женщина России» — она, к слову, в день города планировала установить новый рекорд страны в буксировке автомобилей.