День города, возгорание на нефтезаводе и прыжок собаки из окна. Главные темы недели

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
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Updated Сегодня, 10:10
Одно из самых значимых событий минувшей недели — это 308-й по счету «День рождения» для Омска. Соответственно, такой большой возраст и отмечали с размахом — с «театральными выкрутасами», регатой, всевозможными фестивалями и многим другим. Кстати, кое-какие активности работают и сегодня: праздник продолжается.
Причем поздравления городу-имениннику приходят отовсюду: первые лица города и области, руководители важных для региона предприятий, словом — 3 августа прозвучало много добрых слов в честь Омска. Однако одно поздравление не то, что «выбилось» из общей вереницы пожеланий, оно прямо-таки сошло из своей собственной, уникальной вселенной — так, например, город поздравил один всем известный «супергерой» Человек-паук. Ну, а кто был под маской героя — выяснить тоже удалось:
Но, опять же, не все герои носят маски: некоторые из них, наоборот, даже очень известны. И многие из них 3 августа собрались в Омске — померяться своими силами. Одни только титулы как звучат: «Самый сильный человек России», «Самый сильный человек Китая» и даже «Самая сильная женщина России» — она, к слову, в день города планировала установить новый рекорд страны в буксировке автомобилей.
Далее торжество плавно переместилось в сторону Иртыша: День города стал отправной точкой для нового фестиваля сап-серфинга «Омский S.U.P», в котором приняло участие почти 80 любителей сплавов по рекам. Как будет развиваться история этого мероприятия — еще предстоит узнать, но факт есть факт: участники были очень довольны.
Разумеется, в историческую дату вспомнили и исторические события: так, например, берег у Омской крепости на несколько часов перенесся вглубь истории, став берегом Ямышевского озера, где однажды схлестнулись в бою кочевники-джунгары и предки нынешних сибиряков — служилые люди, осваивавшие этот суровый край.
И завершился день целой чередой концертов от исполнителей как федерального уровня, так и местных коллективов: Соборная площадь собрала тысячи омичей, пришедших послушать знаменитых певцов.
Вот только несмотря на всю свою праздничность, неделя была не самой спокойной: так, например, поздним вечером 1 августа на территории Омского НПЗ очевидцы увидели всполохи огня — как оказалось, в одном из помещений насосной произошло возгорание. Огонь, благодаря оперативно прибывшим спасателям и сработавшему противопожарному оборудованию, удалось быстро остановить.
Все обошлось и в плане экологии: как сообщили в Роспотребнадзоре, значения вредных веществ в атмосфере в районе ОНПЗ, были в норме — специалисты ведомства специально снимали замеры на одном из домов, близких к предприятию. А вот прокурорская проверка инцидента пока еще находится в процессе — в ведомстве оценят, как соблюдались нормы противопожарной безопасности на предприятии.
В первый день августа омичей особенно взволновало событие, случившееся в одном из дворов Левобережья: с балкона на 6 этаже дома по улице Степанца спрыгнула собака. Однако как позже выяснилось, псу это буквально пришлось сделать, ведь хозяева его заперли в жаркий день на балконе. Из-за полученных травм животное погибло.