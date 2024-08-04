Будьте осторожны. Синоптики предупредили горожан о внезапном ухудшении погоды

Если есть возможность, то в период разгула стихии стоит воздержаться от нахождения на улице. В противном случае стоит подыскать укрытие и переждать потенциально опасную ситуацию. Кроме того, важно помнить, что при сильном ветре любые высотные конструкции или деревья тоже опасны, поскольку могут рухнуть, не справившись с сильным воздушным потоком — минуя их стоит быть особенно внимательным.