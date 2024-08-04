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Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

иллюстрация

Будьте осторожны. Синоптики предупредили горожан о внезапном ухудшении погоды

4 августа 2024, 10:41
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Обь-Иртышском УГМС сообщили о скором ухудшении погодных условий

Непогода придет внезапно и может задержаться до конца суток.

Как сообщили представители Обь-Иртышского УГМС, в ближайшее время Омскую область может накрыть серьезное ненастье: дожди, грозу и даже град. Кроме того, вместе осадками усилится и ветер: сообщается о спрогнозированной скорости порывов до 20 м/с.

Внезапная перемена погоды зачастую становится причиной многих бедствий: разрушения коммуникаций или даже пожаров — обо всех подобных инцидентах стоит немедленно сообщать спасателям (по номерам 01, 101) или в единую дежурно-диспетчерскую службу Омска (78-78-78).

Если есть возможность, то в период разгула стихии стоит воздержаться от нахождения на улице. В противном случае стоит подыскать укрытие и переждать потенциально опасную ситуацию. Кроме того, важно помнить, что при сильном ветре любые высотные конструкции или деревья тоже опасны, поскольку могут рухнуть, не справившись с сильным воздушным потоком — минуя их стоит быть особенно внимательным.

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#Илья Скобин#Погода#Омск#Новости#Гроза#Дождь#Ветер#Спасатели#Град
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