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Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

Омичка попала в больницу после падения с пятого этажа

В омских Нефтяниках женщина выпала с пятого этажа

3 августа 2024, 07:25
Фото: 1MI

Омичка попала в больницу после падения с пятого этажа

Полиция проводит проверку.

В социальных сетях сегодня, 3 августа, появилось сообщение о том, что в Омске на улице Нефтезаводская женщина выпала с 5-го этажа. Появились и фотографии, на которых люди стоят вокруг лежащего на асфальте тела. В полиции эти данные подтвердили.

— В 00.51 поступило сообщение о том, что на ул. Нефтезаводской, дом 18, с 5-го этажа упала 35-летняя женщина, — уточнили в пресс-службе УМВД. — Она госпитализирована с различными травмами…

Сейчас полиция проводит необходимую в таких случаях проверку, чтобы выяснить все подробности.

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#Николай Эйхвальд
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