В омских Нефтяниках женщина выпала с пятого этажа

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
В социальных сетях сегодня, 3 августа, появилось сообщение о том, что в Омске на улице Нефтезаводская женщина выпала с 5-го этажа. Появились и фотографии, на которых люди стоят вокруг лежащего на асфальте тела. В полиции эти данные подтвердили.
— В 00.51 поступило сообщение о том, что на ул. Нефтезаводской, дом 18, с 5-го этажа упала 35-летняя женщина, — уточнили в пресс-службе УМВД. — Она госпитализирована с различными травмами…
Сейчас полиция проводит необходимую в таких случаях проверку, чтобы выяснить все подробности.