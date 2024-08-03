В омских Нефтяниках женщина выпала с пятого этажа

В социальных сетях сегодня, 3 августа, появилось сообщение о том, что в Омске на улице Нефтезаводская женщина выпала с 5-го этажа. Появились и фотографии, на которых люди стоят вокруг лежащего на асфальте тела. В полиции эти данные подтвердили.