Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
В День города в Омске открылся международный фестиваль по силовому экстриму «Сила Сибири», в нем принимают участие российские спортсмены, делегации из Китайской Народной Республики, Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, других государств.
«Хорошей традицией стало проводить в День города Омска состязания богатырей по силовому экстриму. Напомню, что на Руси всегда принято было меряться силушкой богатырской на всех праздниках. И мы эту традицию сохранили и развиваем, поддерживаем репутацию Омска как города спортивный славы. Благодарю всех гостей, кто приехал поддержать Омск, его развитие, поддержать человеческие, дружеские отношения» — обратился к собравшимся Виталий Хоценко.
Главный приз фестиваля — Кубок Губернатора Омской области. В рамках мероприятия проходит матчевая встреча сборных команд по силовому экстриму из России и Китая, ведущим стал легенда силового экстрима России Михаил Кокляев.
Сборную команду России представляют: девятикратный обладатель титула «Самый сильный человек России» Евгений Марков, титулованные спортсмены Дмитрий Хвостенко, Александр Никифоров, а также Екатерина Зайцева, Юлия Клочкова и Ксения Батурина.
С ними сразятся спортсмены из Китая: обладатель титула «Самый сильный человек Китая» Жан Шеньонг, призеры и победители национальных турниров Чен Кай и Сюй Мингце, а также чемпионка Китая по пауэрлифтингу Жанг Цинг, чемпионка Китая по бодибилдингу Ши Юнтинг и чемпионка Китая среди юниоров по силовому экстриму Ву Кияоце.
В рамках фестиваля самая сильная женщина России Екатерина Зайцева попробует установить рекорд страны в буксировке автомобилей.