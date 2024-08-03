В Омске открылся международный фестиваль по силовому экстриму «Сила Сибири»

С ними сразятся спортсмены из Китая: обладатель титула «Самый сильный человек Китая» Жан Шеньонг, призеры и победители национальных турниров Чен Кай и Сюй Мингце, а также чемпионка Китая по пауэрлифтингу Жанг Цинг, чемпионка Китая по бодибилдингу Ши Юнтинг и чемпионка Китая среди юниоров по силовому экстриму Ву Кияоце.