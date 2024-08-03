gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

В Омске открылся международный фестиваль по силовому экстриму «Сила Сибири»

В Омске открылся международный фестиваль по силовому экстриму «Сила Сибири»

3 августа 2024, 11:40
Фото: Правительство Омской области
В День города в Омске проходит международный фестиваль по силовому экстриму «Сила Сибири», в нем принимают участие представители России, Китая, Казахстана, Узбекистана и других государств.

В День города в Омске открылся международный фестиваль по силовому экстриму «Сила Сибири», в нем принимают участие российские спортсмены, делегации из Китайской Народной Республики, Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, других государств.

«Хорошей традицией стало проводить в День города Омска состязания богатырей по силовому экстриму. Напомню, что на Руси всегда принято было меряться силушкой богатырской на всех праздниках. И мы эту традицию сохранили и развиваем, поддерживаем репутацию Омска как города спортивный славы. Благодарю всех гостей, кто приехал поддержать Омск, его развитие, поддержать человеческие, дружеские отношения» — обратился к собравшимся Виталий Хоценко.

Главный приз фестиваля — Кубок Губернатора Омской области. В рамках мероприятия проходит матчевая встреча сборных команд по силовому экстриму из России и Китая, ведущим стал легенда силового экстрима России Михаил Кокляев.

Сборную команду России представляют: девятикратный обладатель титула «Самый сильный человек России» Евгений Марков, титулованные спортсмены Дмитрий Хвостенко, Александр Никифоров, а также Екатерина Зайцева, Юлия Клочкова и Ксения Батурина.

С ними сразятся спортсмены из Китая: обладатель титула «Самый сильный человек Китая» Жан Шеньонг, призеры и победители национальных турниров Чен Кай и Сюй Мингце, а также чемпионка Китая по пауэрлифтингу Жанг Цинг, чемпионка Китая по бодибилдингу Ши Юнтинг и чемпионка Китая среди юниоров по силовому экстриму Ву Кияоце.

В рамках фестиваля самая сильная женщина России Екатерина Зайцева попробует установить рекорд страны в буксировке автомобилей.

Фото: Правительство Омской области
От регаты до «Пиццы»: омичи продолжают отмечать День города
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Фестиваль#Новости#Силовой экстрим#Фестиваль Сила Сибири#Сила Сибири
Подпишитесь
От регаты до «Пиццы»: омичи продолжают отмечать День города
Сегодня, 06:12
Обратно через века. Омская крепость стала ареной масштабного исторического сражения
Сегодня, 13:05
Стали известны победители Сибирского международного марафона
Сегодня, 08:07
«Нет готовых легионеров»: 2 вакансии иностранцев в «Авангарде» останутся незакрытыми
Сегодня, 05:02
От ипподромов до «Института наследия»: какие госкомпании могут переехать в Омск
Сегодня, 10:09
Необычный гость. Человек-паук поздравил омичей с Днем города
Сегодня, 08:37