Стали известны победители Сибирского международного марафона

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В Омске завершился очередной Сибирский международный марафон. Самым быстрым из мужчин на этот раз оказался бегун из Кении Ротич Митей Джон, лидировавший начиная со старта. Его результат — 2 часа 19 минут 17 секунд. На 2 с небольшим минуты от кенийца отстал москвич Илдар Миншин (2 часа 19 минут 17 секунд), а третьим стал Андрей Янович из Мурманской области (2 часа 19 минут 23 секунды).
— Не знал до конца маршрут, поэтому решил начать быстро и потом закончить в более медленном темпе, — цитирует пресс-служба областного минспорта слова Джона. — Все прошло хорошо, но не совсем легко для меня, нужно было постараться.
Среди женщин тоже долгое время была лидером гостья из Африки — эфиопская бегунья Тсега Деста Мехари. Однако в итоге она даже не попала в первую тройку. На первом месте Александра Морозова из Екатеринбурга (2 часа 34 минуты 34 секунды), на втором Людмила Лебедева из Йошкар-Олы (2 часа 39 минут 47 секунд), на третьем — Мария Резниченко из Оренбурга (2 часа 44 минуты 19 секунд).
Стоит отметить, что марафон был в очередной раз совмещен с Кубком России. Соответственно Илдар Миншин и Андрей Янович заняли первое и второе места соответственно, а на третье поднялся Андрей Миняков. Среди женщин первые места поделили Людмила Лебедева, Мария Резниченко и Юлия Фомина.
Награждать победителей будут вечером на Соборной площади.