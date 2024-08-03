Стали известны победители Сибирского международного марафона

Среди женщин тоже долгое время была лидером гостья из Африки — эфиопская бегунья Тсега Деста Мехари. Однако в итоге она даже не попала в первую тройку. На первом месте Александра Морозова из Екатеринбурга (2 часа 34 минуты 34 секунды), на втором Людмила Лебедева из Йошкар-Олы (2 часа 39 минут 47 секунд), на третьем — Мария Резниченко из Оренбурга (2 часа 44 минуты 19 секунд).