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Posted 3 августа, 13:05

Published 3 августа, 13:05

Modified 3 августа, 13:07

Updated 3 августа, 13:07

Батальная сцена в самом разгаре

Обратно через века. Омская крепость стала ареной масштабного исторического сражения

3 августа 2024, 13:05
Фото: Илья Скобин. gorod55.ru. Батальная сцена в самом разгаре

В Омской крепости состоялась масштабная реконструкция исторического боя

Треск копий, тучи стрел, залпы мушкетов и даже пушек: на несколько часов Омская крепость стала ареной для исторического боя между джунгарами и служивыми людьми Сибири. Как выглядел бой во времена Петра I и как сражались сибиряки — в фоторепортаже Города55.

Музей — исторический парк «Омская крепость» в самую значимую дату для города вновь «вспомнил» былое: на берегу Иртыша сошлись отряды русских и джунгар — на считанные часы история решила отмотать время вспять и показать омичам, как приходилось осваивать Сибирь: долго, трудно, преодолевая невзгоды и сопротивление различных ханств. И сегодня, 3 августа, у самой кромки воды состоялось настоящее сражение, в котором приняли участие более 100 реконструкторов из многих регионов России и даже из-за рубежа.

События, бережно воссозданные на берегу Иртыша, географически относились немного к иной местности — Ямышевским озерам. Само собой, обладание этой локацией было очень важно для русских, пришедших в Сибирь — там добывалась соль, особенно ценившаяся даже как валюта: первые упоминания о «белом золоте» относят еще к эпохе казаков Ермака — именно им, после упорных боев с татарами хана Кучума, удалось узнать, где ее добывают. Есть и другая легенда: согласно ей, русские первопроходцы узнали об озерах после стычки с джунгарами у реки Оми — им удалось разбить противника и даже броситься за ним в погоню — завершилась она как раз на берегах Ямышевских озер.

Но, факт остается фактом — соль была ценна и востребована и претендентов на нее было очень много, и поэтому первопроходцы пользовались практикой временных лагерей добытчиков. И их приходилось охранять: обозы, возвращавшиеся от озера, были лакомой добычей для кочевников…

Лагерь у Ямышевских озер под угрозой: сибиряки выдвигаются на подмогуЛагерь у Ямышевских озер под угрозой: сибиряки выдвигаются на подмогу
Лагерь у Ямышевских озер под угрозой: сибиряки выдвигаются на подмогуЛагерь у Ямышевских озер под угрозой: сибиряки выдвигаются на подмогу
Когда-то, века назад, первопроходцы также выходили за стены Омской крепостиКогда-то, века назад, первопроходцы также выходили за стены Омской крепости
Лагерь у Ямышевских озер под угрозой: сибиряки выдвигаются на подмогу. Фото: Илья Скобин. gorod55.ru

Солдаты не сразу вступили в бой с противником: все же, реконструкция — это огромная по своим масштабам экскурсия, в которой мы видим события «через века»: поэтому сначала состоялось «знакомство» омичей с отрядами русских солдат и кочевниками.

Так выглядел отряд защитников лагеря соледобытчиковТак выглядел отряд защитников лагеря соледобытчиков
А так — джунгарская ратьА так — джунгарская рать
Так выглядел отряд защитников лагеря соледобытчиков. Фото: Илья Скобин. gorod55.ru

Кажется, что русские отряды куда лучше вооружены и превосходят противника. Однако это не совсем так: джунгары были очень серьезным противником для первопроходцев Сибири — они не только использовали старые «кочевые» кавалерийские тактики, но одними из первых освоили мушкеты, быстрое спешивание и активные фланговые атаки. Кроме того, их отряды были очень многочисленными.

Хан лично вел кочевников в бой: например, он возглавил атаку на передовой дозор лагеряХан лично вел кочевников в бой: например, он возглавил атаку на передовой дозор лагеря
К слову, и сам лагерь — такие стены надежды не внушают, и поэтому вся тяжесть осады ложится на плечи защитниковК слову, и сам лагерь — такие стены надежды не внушают, и поэтому вся тяжесть осады ложится на плечи защитников
Хан лично вел кочевников в бой: например, он возглавил атаку на передовой дозор лагеря. Фото: Илья Скобин. gorod55.ru

И грянул бой! Передовые отряды джунгар сначала оценили обстановку, напав на дозорных у лагеря: стычка не принесла успеха противникам, но лагерь уже был оповещен о внезапной атаке — а значит врага надо встречать. На тот момент в армии бытовала тактика артиллерийской и мушкетной дуэли: противника старались встретить большим количеством свинца, и только потом, нарушив его строй и порядок, бросались «в рукопашную». Кстати, «сюрприз» для джунгар у защитников лагеря все-таки был:

Маленькая пушка — тоже угроза: «громыхнуло» знатноМаленькая пушка — тоже угроза: «громыхнуло» знатно
Маленькая пушка — тоже угроза: «громыхнуло» знатно. Фото: Илья Скобин. gorod55.ru

При первом выстреле пушки аудитория почти синхронно отпрянула назад, от поля баталии: все-таки, серьезный калибр. Но — пушечный выстрел и стал сигналом для перехода к обороне — лагерь заметил многочисленного и очень мобильного противника, нацелившегося на маленькую «крепость» из луков, мушкетов и — практически всех направлений.

Кочевничья рать, идущая в атаку - это очень страшно. Даже с трибунКочевничья рать, идущая в атаку - это очень страшно. Даже с трибун
Кочевничья рать, идущая в атаку - это очень страшно. Даже с трибунКочевничья рать, идущая в атаку - это очень страшно. Даже с трибун
Кочевничья рать, идущая в атаку — это очень страшно. Даже с трибунКочевничья рать, идущая в атаку — это очень страшно. Даже с трибун
Кочевничья рать, идущая в атаку - это очень страшно. Даже с трибунКочевничья рать, идущая в атаку - это очень страшно. Даже с трибун
Кочевничья рать, идущая в атаку - это очень страшно. Даже с трибунКочевничья рать, идущая в атаку - это очень страшно. Даже с трибун
Кочевничья рать, идущая в атаку - это очень страшно. Даже с трибун. Фото: Илья Скобин. gorod55.ru

Защитники тоже держались достойно, отбивая волны атаки противника одну за другой. Стены, правда, не позволяли оценить всю обстановку внутри лагеря, но старания русского отряда были видны очень наглядно: кочевники теряли людей после каждой предпринятой атаки, хоть и старались разрушить укрепления.

Атака, другая, третья - ни одна из сторон не собиралась уступатьАтака, другая, третья - ни одна из сторон не собиралась уступать
Хан, после начала атаки, все же передислоцировался чуть назад - осуществлять командованиеХан, после начала атаки, все же передислоцировался чуть назад - осуществлять командование
Джунгары почти смогли сломить оборонуДжунгары почти смогли сломить оборону
Атака, другая, третья - ни одна из сторон не собиралась уступать. Фото: Илья Скобин. gorod55.ru

Предприняв целую серию атак, разбившихся об упорство русских солдат, джунгары сменили тактику: теперь, вместо давления на стены, они принялись обстреливать осажденный лагерь — укрываясь за своими небольшими укреплениями.

Кочевники взяли лагерь в кольцо, опутав его небольшими отрядами под прикрытием щитовКочевники взяли лагерь в кольцо, опутав его небольшими отрядами под прикрытием щитов
Кочевники взяли лагерь в кольцо, опутав его небольшими отрядами под прикрытием щитовКочевники взяли лагерь в кольцо, опутав его небольшими отрядами под прикрытием щитов
Кочевники взяли лагерь в кольцо, опутав его небольшими отрядами под прикрытием щитовКочевники взяли лагерь в кольцо, опутав его небольшими отрядами под прикрытием щитов
Кочевники взяли лагерь в кольцо, опутав его небольшими отрядами под прикрытием щитов. Фото: Илья Скобин. gorod55.ru

Так продолжаться долго не могло: ряды кочевников редели. И джунгары предприняли последнюю, решительную атаку, завершившуюся разгромом: все же, в отличии от регулярной армии, некоторых новинок оружия у них не было. Например, гранат — ими защитники лагеря забросали кочевников у стен, а когда противник начал отступать — отряд русского войска бросился вслед за ними: тактическая обстановка сменилась в считанные мгновения.

Гранаты позволили защитникам отогнать джунгар и контратаковатьГранаты позволили защитникам отогнать джунгар и контратаковать
Гранаты позволили защитникам отогнать джунгар и контратаковатьГранаты позволили защитникам отогнать джунгар и контратаковать
Гранаты позволили защитникам отогнать джунгар и контратаковатьГранаты позволили защитникам отогнать джунгар и контратаковать
Гранаты позволили защитникам отогнать джунгар и контратаковать. Фото: Илья Скобин. gorod55.ru

Скорее всего, хан понял, что утратил инициативу: очень много его людей осталось лежать в траве у, казалось бы, «хилых» стен: неожиданное и неизвестное оружие посеяло смуту и лучшим решением было отступить. Гнали кочевников недолго — мушкетный огонь «убедил» их бежать быстрее.

Отступление джунгар было таким же стремительным, как и атакаОтступление джунгар было таким же стремительным, как и атака
Отступление джунгар было таким же стремительным, как и атакаОтступление джунгар было таким же стремительным, как и атака
Отступление джунгар было таким же стремительным, как и атакаОтступление джунгар было таким же стремительным, как и атака
Отступление джунгар было таким же стремительным, как и атака. Фото: Илья Скобин. gorod55.ru

Победа — или, как тогда говорили, «Виктория» — осталась за отрядом служилых людей. Добытчики соли, ценный ресурс и даже лагерь выстояли — бой завершен. Как и реконструкция, подарившая омичам небольшое путешествие в глубину веков истории родного региона.

Но одним днем «экскурсии» в историю Омской области праздник не закончится: День города — важная дата, и поэтому Омская крепость будет ждать своих гостей и завтра, подготовив для них большое количество активностей. Например, 4 августа в историческом центре города можно будет поучаствовать в различных военных мастер-классах (организаторы обещают аж 15 различных интерактивных зон), угоститься солдатской кашей и взглянуть на то, как менялась униформа защитников Омского гарнизона через эпохи — погружение в историю продолжается.

Необычный гость. Человек-паук поздравил омичей с Днем города
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