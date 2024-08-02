Жители Омской области два года мерзли из-за аварий на теплосетях

Жители Полтавского района Омской области пожаловались в прокуратуру на МУП «Полтавская тепловая компания» из-за плохого состояния сетей. За последние два года в районе произошло 47 аварий, и сельчанам часто приходилось сидеть без тепла и обогревать дома собственными силами.