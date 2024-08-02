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Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:35

Updated Сегодня, 04:35

Жители Омской области два года мерзли из-за аварий на теплосетях

Жители Омской области два года мерзли из-за аварий на теплосетях

2 августа 2024, 04:33
Фото: Прокуратура Омской области
Тепловую компанию обязали полностью починить сети к сентябрю следующего года. За пару лет в районе произошло 47 сбоев из-за нерасторопности руководства.

Жители Полтавского района Омской области пожаловались в прокуратуру на МУП «Полтавская тепловая компания» из-за плохого состояния сетей. За последние два года в районе произошло 47 аварий, и сельчанам часто приходилось сидеть без тепла и обогревать дома собственными силами.

Прокуратура потребовала от руководства тепловой компании срочно исправить ситуацию, но ничего не было сделано.

Тогда пришлось обращаться в суд: организации теперь необходимо обновить теплосети в срок до сентября 2025 года. В настоящее время работы уже стартовали.

Ранее Город55 рассказывал, как омичам самостоятельно узнать о плановых отключениях тепла. Для этого создали отдельный онлайн-сервис.

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#Общество#Ремонт#Омск#Омская область#Прокуратура#Теплоснабжение#Жалобы#Новости#Тепло#Полтавский район#МУП
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