Жители Омской области два года мерзли из-за аварий на теплосетях

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Жители Полтавского района Омской области пожаловались в прокуратуру на МУП «Полтавская тепловая компания» из-за плохого состояния сетей. За последние два года в районе произошло 47 аварий, и сельчанам часто приходилось сидеть без тепла и обогревать дома собственными силами.
Прокуратура потребовала от руководства тепловой компании срочно исправить ситуацию, но ничего не было сделано.
Тогда пришлось обращаться в суд: организации теперь необходимо обновить теплосети в срок до сентября 2025 года. В настоящее время работы уже стартовали.
Ранее Город55 рассказывал, как омичам самостоятельно узнать о плановых отключениях тепла. Для этого создали отдельный онлайн-сервис.