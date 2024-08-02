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Зарплаты до 200 тысяч. На омские оборонные заводы набирают 1800 рабочих

2 августа 2024, 11:30
Фото: 1MI
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В Омске на оборонные заводы требуются почти 2 тысячи сотрудников

Наиболее востребованные профессии: электросварщики, слесари, инженеры, монтажники аппаратуры и приборов, операторы станков с ПУ, фрезеровщики, токари.

В Омске на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в настоящее время открыто 1835 вакансий. Об этом сегодня, 2 августа, Городу55 сообщили в региональном министерстве труда.

Наиболее востребованные профессии: электросварщики, слесари, инженеры, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов, операторы станков с программным управлением, фрезеровщики, токари.

В минтруда рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях на омских оборонных заводах. Так, в «ОМКБ» требуется токарь-универсал на зарплату до 200 000 рублей.

Завод имени П. И. Баранова ищет шлифовщиков 5-6 разряда в механический цех. Специалистам готовы предложить зарплату от 140 000 рублей в месяц.

В «НПО „Радиозавод им. А. С. Попова“ открыта вакансия для инженера-программиста. Зарплата составит от 70 000 до 150 000 рублей.

Ранее Город55 сравнил уровень оплаты труда на оборонных предприятиях и в организациях, занятых выпуском гражданской продукции.

Токари, сварщики и операторы. Сколько готовы платить рабочим на омских заводах
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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Зарплата#Вакансии#ОПК#Токарь-универсал#Слесари#Фрезеровщики#Токари
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