Зарплаты до 200 тысяч. На омские оборонные заводы набирают 1800 рабочих

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
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Updated Сегодня, 11:30
В Омске на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в настоящее время открыто 1835 вакансий. Об этом сегодня, 2 августа, Городу55 сообщили в региональном министерстве труда.
Наиболее востребованные профессии: электросварщики, слесари, инженеры, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов, операторы станков с программным управлением, фрезеровщики, токари.
В минтруда рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях на омских оборонных заводах. Так, в «ОМКБ» требуется токарь-универсал на зарплату до 200 000 рублей.
Завод имени П. И. Баранова ищет шлифовщиков 5-6 разряда в механический цех. Специалистам готовы предложить зарплату от 140 000 рублей в месяц.
В «НПО „Радиозавод им. А. С. Попова“ открыта вакансия для инженера-программиста. Зарплата составит от 70 000 до 150 000 рублей.
Ранее Город55 сравнил уровень оплаты труда на оборонных предприятиях и в организациях, занятых выпуском гражданской продукции.