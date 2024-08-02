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Posted Сегодня, 03:12

Published Сегодня, 03:12

Modified Сегодня, 03:14

Updated Сегодня, 03:14

Иллюстрация

Выпускник Омского кадетского корпуса погиб во время СВО

2 августа 2024, 03:12
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация
Молодой человек окончил учебное заведение в 2017 году. После этого он продолжил обучение в новосибирском ВВОКУ.

В омском военном кадетском корпусе поделились печальной новостью. Во время выполнения задач СВО погиб выпускник 2017 года 1 взвода 2 роты Алексей Ляликов. Уточняется также, что он также окончил новосибирское ВВОКУ.

Родные и близкие молодого человека рассказали, что желающих проститься с ним ждут 5 августа с 11.00 до 12.00 по адресу Орджоникидзе, 289.

Товарищи Алексея отзываются о нем, как о добром, отважном и готовом прийти на помощь к друзьям человеке с широкой душой.

Редакция Города55 выражает соболезнования семье омича.

#Общество#Омск#Омская область#Новости#Омский кадетский военный корпус#Погибшие#Погиб#Кадетский корпус#Сво#Участник СВО
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