Выпускник Омского кадетского корпуса погиб во время СВО

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
В омском военном кадетском корпусе поделились печальной новостью. Во время выполнения задач СВО погиб выпускник 2017 года 1 взвода 2 роты Алексей Ляликов. Уточняется также, что он также окончил новосибирское ВВОКУ.
Родные и близкие молодого человека рассказали, что желающих проститься с ним ждут 5 августа с 11.00 до 12.00 по адресу Орджоникидзе, 289.
Товарищи Алексея отзываются о нем, как о добром, отважном и готовом прийти на помощь к друзьям человеке с широкой душой.
Редакция Города55 выражает соболезнования семье омича.