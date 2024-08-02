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Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Врач-иммунолог назвал продукты и компоненты, которые ускоряют процесс старения

2 августа 2024, 11:54
Некоторые продукты могут вызывать риски возникновения серьезных хронических заболеваний и ускорять старение организма, заявил иммунолог Андрей Мартюшев-Поклад.

Прежде всего, это фастфуд и вещества, которые в него входят — глютен, фруктоза, трансжиры, крахмал и рафинированные масла, пишет sovainfo.ru.

Специалист отметил, что такая еда может вызвать хроническое воспаление, дистресс, инсулинорезистентность и нарушение выработки энергии на уровне клеток, что изнашивает организм и способствует его увяданию.

Этот процесс может проявляться у каждого человека индивидуально: привести к аутоиммунным болезням, опухолям, нейродегенеративным заболеваниям или проблемам с сердцем и сосудами.

— Если вы хотите избежать тяжелых хронических болезней, то в первую очередь отказывайтесь от фастфуда и рафинированных, по сути, искусственных продуктов в пользу цельных животных и растительных, — приводит слова иммунолога РИА Новости.
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