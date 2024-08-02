Врач-иммунолог назвал продукты и компоненты, которые ускоряют процесс старения

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Прежде всего, это фастфуд и вещества, которые в него входят — глютен, фруктоза, трансжиры, крахмал и рафинированные масла, пишет sovainfo.ru.
Специалист отметил, что такая еда может вызвать хроническое воспаление, дистресс, инсулинорезистентность и нарушение выработки энергии на уровне клеток, что изнашивает организм и способствует его увяданию.
Этот процесс может проявляться у каждого человека индивидуально: привести к аутоиммунным болезням, опухолям, нейродегенеративным заболеваниям или проблемам с сердцем и сосудами.
— Если вы хотите избежать тяжелых хронических болезней, то в первую очередь отказывайтесь от фастфуда и рафинированных, по сути, искусственных продуктов в пользу цельных животных и растительных, — приводит слова иммунолога РИА Новости.